Nach Manfred Thierry Mugler bekommt Heidi Klum Unterstützung von einer weltberühmten Designerin. Bei dem ersten Shooting der 16. Staffel bittet Starfotograf Rankin die GNTM-Anwärterinnen vor die Kamera.

"Action!" In Folge 2 setzt einmal mehr kein Geringerer als Rankin Heidis Models in Szene. Der 54-Jährige fotografiert seit 2009 für GNTM.

Im Clip: Das Gruppenshooting wird zur Herausforderung

Rankin – nicht mehr wegzudenken

Rankin wuchs zwar als Sohn eines Kaufmanns auf, schlug selbst aber einen kreativen Weg ein und besuchte die University of the Arts in London. Er hat eine lange Bibliografie vorzuweisen. Seine bekannten Magazine "Dazed and Confused" sowie "Rank" sind seit über 20 Jahren ein Muss für Mode-Fans – und auch Persönlichkeiten abseits des Fashion-Kosmos kommen an Rankin nicht vorbei. Neben Heidi Klum und Kate Moss ließen sich schon Stars wie Madonna und Royals wie die Queen von dem Briten ablichten.

Marina Hoermanseder: Lady Gaga und Co. sind ihre Fans

Auch auf sie setzen die Stars: Marina Hoermanseder. Zu ihren Markenzeichen gehören die Gürtelschnalle und ihre Entwürfe orthopädischer Korsetts. Auf Letztere kam die Designerin 2012 durch ein Praktikum bei dem von Alexander McQueen gegründeten Modeunternehmen. 2013 gründete die gebürtige Österreicherin ihr eigenes Modelabel. Seitdem entwarf sie unter anderem Uniformen für die Australien Airlines, die Post, sowie eine Dirndl-Kollektion. Seitdem Hoermanseder und ihre Mode von Lady Gaga entdeckt wurden, tragen auch Stars wie Rihanna, Taylor Swift und Kylie Jenner die Entwürfe der 35-Jährigen.

Was erwartet die Models in Folge 2?

Das erste Shooting der 16. Staffel steht an. "Heute machen wir die Werbung von GNTM", lautet Heidis Ansage. Das Motto dieser Woche: Innere Stärke. "Ich will Powerfrauen sehen", betont Heidi Klum. "Starke, selbstbewusste Frauen." Die Outfits kommen bei ihren Models jedenfalls gut an. "Voll heiß", schwärmt Nana beim Anblick der weißen Robe. Dascha freut sich: "Die Klamotten sind so schön." Wie sich die Models im Shooting schlagen, siehst du in der nächsten Folge.