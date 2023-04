Das Wichtigste in Kürze In Woche 9 geht es für die Topmodel-Anwärterinnen an den Strand.

Ein Fotoshooting am Venice Beach und ein ausgefallener Beach-Walk stehen an.

Alle wichtigen Infos zur neuesten Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 findest du hier. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht ansehen.

Es geht an den Strand. In Folge 9 dürfen sich die Model-Anwärterinnen bei einem Fotoshooting am Venice Beach behaupten. Das Thema zieht sich durch die Folge, denn es steht auch noch ein Beach Walk an.

Das Motto der 9. Folge von "Germany’s Next Topmodel" 2023 ist klar gesetzt: "Have fun! Go crazy!" So lautet zumindest die Ansage von Heidi Klum beim Fotoshooting am Venice Beach. Die GNTM-Anwärterinnen werden von Fotografin Sheryl Nields abgelichtet. Doch sie ist nicht die einzige, die knippst, wie Anya begeistert feststellt: "Ich find’s cool, dass wir auch Paparazzi haben." Heidi entdeckt noch mehr Leute, die das Shooting neugierig beobachten.

Models posen in XXL-Greifarm-Automat

Das Setting ist ein Greifarm-Automat im XXL-Format. Die Models hängen darin als Hauptgewinn buchstäblich am Haken. Doch zu wörtlich sollten sie das nicht nehmen. "Einfach nur darin rumsitzen reicht nicht, das ist zu langweilig", stellt Heidi klar. Die Modelchefin setzt hier auf Kreativität. Die Models müssen sich hier wirklich etwas einfallen lassen, um bei Heidi zu punkten. "Ich bin gespannt, welche Posen sich die Models einfallen lassen. Heute kann man ruhig ein bisschen Spaß an den Tag legen. Lachen, verrückt sein - habt Spaß!", so Heidi.

Coco ahnt, dass das Shooting so seine Herausforderungen mit sich bringt. "Ich denke man braucht da wirklich komplette Körperkoordination, um in dieser Kralle zu sitzen. Man muss einfach auf alles achten: Auf seine Füße, auf seine Finger, auf seine Zehen, auf sein Gesicht."

GNTM: Ausgefallener Beach-Walk wird nachgeholt

In Folge 9 wird außerdem der Walk nachgeholt, der vor sechs Wochen wegen eines gewaltigen Sturms ausfallen musste. Heidi freut sich sehr auf den Beach-Walk und darauf, dass ihre Models in die Fußstapfen von J-Lo treten: "Die Looks, die meine Models heute tragen, sind inspiriert von dem wahrscheinlich bekanntesten Kleid der Welt. Vor 23 Jahren hat Jennifer Lopez das Jungle-Dress von Versace bei den Grammys unvergesslich gemacht."

Beim Beach-Walk schlüpfen die Model-Anwärterinnen erneut in grüne Kleider. Auf dem Laufsteg sollen sie Leichtigkeit ausstrahlen. Dabei müssen sie nicht nur Heidi Klum von sich überzeugen, sondern auch Gastjurorin Nikeata Thompson.

Wem dies gelingt und für wen am Ende von Folge 9 die GNTM-Reise zu Ende geht, erfährst du am Donnerstag, 13. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.