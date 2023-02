Das Wichtigste in Kürze Elisabeths Leidenschaft ist die Kunst. Im Interview erzählt sie, warum sie beim Malen richtig abschalten kann, und verrät, warum ihr das Zeigen von Gefühlen oft schwerfällt.

Schau dir hier Elisabeths Porträtseite an.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht ansehen.

Anzeige

Mit viel Optimismus kam Elisabeth zu "Germany's Next Topmodel" 2023. Doch der Traum endete schneller als gedacht in Folge 1.

+++ Update, 16. Februar 2023 +++

Elisabeth ist raus nach Folge 1

Nach der Entscheidung in Folge 1 von "Germany's Next Topmodel" 2023 verrät Kandidatin Elisabeth, dass sie es eigentlich kommen sehen hatte. Beim Walk habe sie schon so ein Bauchgefühl gehabt. Die Vorahnung sollte sich bewahrheiten: Elisabeth ist raus.

Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen Winnie Harlow und Peter Dundas sehen einfach zu große Unterschiede zwischen der Leistung von Elisabeth und denen der anderen Models, die bei der Fashionshow zum Staffelauftakt gelaufen sind.

Daher gehört Elisabeth nicht zu den 25 Models, die eine Runde weiterkommen und in die GNTM-Modelvilla einziehen dürfen.

+++

Das ist GNTM-Kandidatin Elisabeth

Elisabeth kommt aus München und studiert Lehramt für Kunst und Deutsch. Gerade die Kunst scheint es der 21-Jährigen besonders angetan zu haben, denn Elisabeth malt für ihr Leben gern. Für sie ist das wie eine "Fluchtwelt", in die sie abtauchen kann. "Dann bin ich für Stunden einfach weg", schwärmt sie von der produktiven Zeit vor der Leinwand.

Anzeige

Anzeige

Gefühle zeigen fällt ihr schwer

Über ihre Bilder weiß sich Elisabeth bestens auszurücken. Im zwischenmenschlichen Umgang gelingt das allerdings nicht immer. In der Vergangenheit fiel es ihr oft schwer, Gefühle vor anderen Menschen zuzulassen und offen zu zeigen. Vor Freund:innen und Bekannten zu weinen galt stets als Tabu. Doch die 21-Jährige will an sich arbeiten und Emotionen zukünftig mehr Platz einräumen, erklärt sie optimistisch.

Mein Glas ist immer halb voll. Elisabeth

Apropos Optimismus: Elisabeth hat reichlich davon und scheut sich auch nicht, andere mit ihrer positiven Art anzustecken. "Mein Glas ist immer halb voll!", sagt die 21-Jährige. Es brauche schon sehr viel, um sie wirklich aus der Bahn zu werfen.

Mama ist das größte Vorbild

Elisabeths größtes Vorbild ist ihre Mutter: "Sie ist eine unglaublich schöne, starke und intelligente Frau", erzählt die Münchnerin. Ohnehin ist die 21-Jährige ein richtiger Familienmensch. Zu ihren Geschwistern und ihren Eltern hat sie ein sehr gutes Verhältnis.

Anzeige

Darum will Elisabeth GNTM 2023 werden

Seit ihrer Kindheit ist Elisabeths größter Traum, Model zu werden, auf Laufstegen der ganzen Welt zu arbeiten und sich in Magazinen zu sehen. Sie wusste schon immer, dass sie keinen "normalen" Job machen möchte.

Welche Modeljobs sich Elisabeth vielleicht schon bald sichert, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer am Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.