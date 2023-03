GNTM 2023: Streit in der Modelvilla - Elsa sucht den "Werwolf"

"Germany's Next Topmodel" 2023 läuft derzeit in der 18. Staffel auf ProSieben. Alle Infos rund um GNTM findest du hier. Einen Überblick über die Kandidatinnen kannst du dir hier verschaffen.

In Woche 3 bekommt Kandidatin Elsa unschöne Gerüchte zu hören und will herausfinden, was dahintersteckt.