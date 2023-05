Das Wichtigste in Kürze In Folge 15 geht es für die neun verbliebenen Models nach Las Vegas. Sie gehen auf eine Party mit Heidi Klum - und müssen sich waghalsigen Challenges stellen.

Bei der großen Entscheidung werden die Kandidatinnen auf eine hammerharte Probe gestellt, denn der Walk findet auf einem fahrenden Truck statt.

Die Top 10 steht fest: Wer ist dabei und wer ist bereits raus?

Anzeige

Bunt, laut und actionreich: Für die Models geht es in Folge 15 nach Las Vegas. Die Luft wird dünner, denn sie alle wollen gewinnen. Hierfür müssen sie sich zunächst in einem Unterwasser-Shooting beweisen. Doch der Knüller kommt zum Schluss: ein waghalsiger Entscheidungs-Walk auf einem Truck - bei voller Fahrt! Ob das gut gehen kann?

Das gab es noch nie: Modeln auf einem fahrenden Truck

In Folge 15 machen Heidi Klum und Gastjurorin Stefanie Giesinger das Unmögliche möglich, denn für den Entscheidungs-Walk geht es für die Kandidatinnen in die Höhe. Hierfür hat Heidi Klum einen roten Truck bereitgestellt, auf dem die Models, gesichert an Seilen, die Fashion-Modelle präsentieren sollen. Der große Lastwagen fährt natürlich, während die Model-Anwärterinnen laufen. Als wäre das schon nicht schwer genug, tragen die Kandidatinnen High Heels und ausgefallene Outfits. Um hierbei zu punkten, braucht es neben Talent vor allem auch eine große Portion Mut.

Anzeige

Anzeige

Stefanie Giesinger unterstützt Heidi Klum bei Truck-Challenge

In Folge 15 bekommt Heidi Klum wieder prominente Unterstützung: Stefanie Giesinger ist an ihrer Seite und nimmt die Performance der Models ganz genau unter die Lupe. Der Star lässt es sich nicht nehmen, den perfekten Walk auf dem fahrenden Truck gleich selbst vorzuführen. Das ist eindeutig nichts für schwache Nerven und Stefanie Giesinger ist sich der Besonderheit der Challenge bewusst:

Wer kann schon von sich behaupten, in einer Fashion-Klamotte auf einem fahrenden Truck gelaufen zu sein? Stefanie Giesinger

Die Models stehen diesem gefährlichen Entscheidungs-Walk eher skeptisch gegenüber und haben Respekt vor der schwierigen Aufgabe. Denn auch wenn sie gut gesichert auf den mobilen Laufsteg gehen, gehört eine große Portion Mumm dazu, auf einem fahrenden Truck zu modeln und dabei das Gleichgewicht zu halten. Welche Kandidatin ist dieser furchteinflößenden Aufgabe gewachsen und wen zwingt der Entscheidungs-Walk in die Knie?

Las Vegas: Eine Stadt, die zum Träumen einlädt

Eine Stadt, die nie schläft: Las Vegas ist bekannt für die zahlreichen Casinos, das imposante Nachtleben und den Las Vegas Strip. Bereits in vergangenen Staffeln durften die Models mit der Wüstenstadt Bekanntschaft machen und sich dort beweisen. Für Staffel 18 hat sich Modelchefin Heidi Klum wieder einige Aufgaben überlegt, die die Nerven der Kandidatinnen auf die Zerreißprobe stellen

Anzeige

Tränen beim Unterwasser-Shooting

Für das Unterwasser-Shooting in Folge 15 hat Heidi Klum einen rieisgen Wassertank auf dem Las Vegas Strip aufbauen lassen. Abgelichtet werden die Models darin von Starfotograf Russell James. © ProSieben / Sven Doornkaat

Nicht nur der Entscheidungs-Walk ist actionreich, schon das vorhergegangene Unterwasser-Shooting hat es in sich. Mitten in Las Vegas müssen die Kandidatinnen in einem Becken voll mit Wasser shooten. Während sie abtauchen, werden sie von einem gespannten Publikum beobachtet. Keine leichte Aufgabe, denn unter Wasser müssen sie nicht nur die Luft anhalten, sondern auch mit vielseitigen Posen begeistern. Lediglich zwei Ketten und eine Bank helfen ihnen dabei, unter Wasser etwas Halt zu finden.

Besonders Kandidatin Selma macht das Unterwasser-Shooting zu schaffen. In Tränen aufgelöst kehrt sie nach der herausfordernden Aufgabe zu den anderen Models zurück. Und sie ist nicht das einzige Model, die sich Gedanken über das Shooting macht.

Das Nachtleben ruft: Die Kandidatinnen erobern mit Heidi Klum die Clubs in Vegas

In Las Vegas warten zahlreiche Highlights auf die Models. Das GNTM-Logo prangt riesig über der Stadt, das Motiv der Sendung ist auf dem Hilton Hotel am Las Vegas Strip weithin sichtbar. Für ihre Topmodel-Kandidatinnen hat Heidi Klum eine ganz spezielle Überraschung: Die Modelchefin lädt die Kandidatinnen zum Feiern ein. Fernab vom Modelleben tauchen sie in die Club-Welt von Las Vegas ein und tanzen in schillernden Outfits zu lässigen Beats. Mittendrin ist natürlich Heidi Klum, die den Abend mit den Kandidatinnen genießt. Das ist ein Erlebnis, das die Models so schnell nicht vergessen werden.