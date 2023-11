Heidi Klum: Mit diesem verrückten Halloween-Outfit überraschte sie 2023 in New York

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum ist berühmt-berüchtigt für ihre besonderen Halloweenkostüme.

Auch für dieses Jahr hatte sich das Supermodel etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Die besten Heidi-Klum-Halloween-Kostüme findest du hier im Überblick.

Heidi Klum ist seit Jahren für ihre extravaganten Halloween-Kostüme bekannt. Egal ob gruselig, tierisch oder glamourös, aufwendig waren die Kostüme und das Make-up des Supermodels allemal. Auch für dieses Jahr hatte Heidi sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

+++ Update 1. November +++

Heidi Klum in schillerndem Riesen-Kostüm

Bis zum Schluss ging das Rätselraten um Heidi Klums Halloween-Kostüm weiter: Wird sie Alien, Eidechse oder Gürteltier? Erste Bilder auf dem Instagram der GNTM-Chefin ließen ihre Fans zunächst im Dunkeln tappen.

Auf ihrer alljährlichen Halloween-Party enthüllte Heidi Klum dann endlich ihr aufwendiges Kostüm. Und das war richtige Teamarbeit: Die "Queen of Halloween" erschien als überlebensgroßer Pfau. Sie selbst stellte dabei den blauen Kopf und Hals dar, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern.

Die Performer des Cirque de Soleil waren die Tupfer auf dem Gefieder und die Vogelbeine. Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei: In der weißen Schale steckte niemand anderes als Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz.

Sorgt Heidi Klums Kostüm für Straßensperre?

Heidi Klum liebt Halloween. Ihre Halloween-Partys in Hollywood sind mittlerweile legendär und für jeden Celebrity, der etwas auf sich hält, ein absoluter Pflichttermin. Die Vorbereitungen für "Germany's Next Topmodel" 2024 sind abgeschlossen und Heidi hat etwas Zeit, um ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf ihr Kostüm für dieses Jahr zu legen. Auch wenn ihre Verkleidung bis Halloween ein Geheimnis bleibt, verriet die 50-Jährige bereits ein kleines Detail. Wie sie Entertainment Weekly berichtete, werde ihr Kostüm derart gigantisch ausfallen, dass es sogar für eine Straßensperre sorgen könnte.

Die verrücktesten Kostüme von Heidi Klum

Dass Heidi Klums Halloween-Kostüme besonders ausgefallen sind, dürfte mittlerweile auch bis in die deutsche Provinz durchgedrungen sein. Beispielsweise glänzte sie im letzten Jahr auf dem roten Teppich als gigantischer Wurm an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz, der als Angler verkleidet war. Dass sie Tierkostüme liebt, zeigte sie schon in den vergangenen Jahren, denn auch als Katze konnte man Heidi schon beim Fest des Schreckens erblicken. Cartoon-Charaktere wie Betty Boo oder schaurige Aliens gehören ebenfalls zu Repertoire der vergangenen Jahre. Doch alle haben eine Sache gemeinsam: Sie waren pompös und aufwendig.

Was sich die Modelchefin für dieses Jahr einfallen lässt, erfahrt ihr alsbald hier auf gntm.de.