Heidi Klums Halloween-Party: Sie verkleidet sich 2023 als Pfau - und Tom als Ei!

Die spektakuläre Halloween-Party von Heidi Klum hat mal wieder für jede Menge Aufsehen gesorgt. Heidi selbst wollte ihre Verkleidung wie immer toppen - und hat sich kurzerhand Unterstützung von rund einem Dutzend Statisten geholt sowie Ehemann Tom Kaulitz. Der Clou: Ein Pfau und ein Ei! Spektakulär und ziemlich schräg!

Im Clip: Heidis krasse Kostüme

Heidi feiert Halloween 2023 als Teil eines riesigen Pfauen-Kostüms

+++ Update vom 1. November 2023 +++

Auch mit diesem schillernden Outfit sorgt Heidi Klum (50) mal wieder für Aufsehen. Die GNTM-Jurorin hat sich zu Halloween 2023 als Pfau verkleidet! Was für ein Anblick – mit blauem Samt-Jumpsuit, Schnabelmaske, Kopffedern und zehn fleißigen Helfern, die sozusagen der Körper des Tieres waren. Die zehn Tänzer und Akrobaten des "Cirque du Soleil" stellten die Tupfer auf dem Gefieder und die Vogelbeine dar.

Und Ehemann Tom Kaulitz (34)? Na, der steckte in einem Ei-Kostüm, mit Gucklöchern für die Augen und natürlich Öffnungen für Arme und Beine. Ein riesengroßer Pfau mit Ei - einfach spektakulär! Heidi erklärt das Geheimnis ihres Looks so: "Erstmal brauchst du eine Idee. Und meine Idee war, etwas mit sehr, sehr vielen Leuten zu machen." Die Überraschung ist ihr auf jeden Fall gelungen!

+++ Update vom 31. Oktober 2023 +++

Heidi Klum hat auf Instagram ein erstes Bild von ihrem Halloween-Kostüm 2023 hochgeladen. Wird es ein Alien-Kostüm? Das erste Bild wirft noch viele Fragen auf! Wir sind gespannt ...

Heidi Klums Halloween-Kostüme sind ein Hingucker

Letztes Jahr überraschte und gruselte uns Heidi mit ihrem Halloween-Kostüm als riesiger Regenwurm.

Genau dieses Kostüm war auch der Grund, weshalb Heidi von einem Notarzt begleitet werden musste. Sie verriet, dass die komplizierten Prothesen, die für ihr Regenwurm-Kostüm nötig waren, sie zum Hyperventilieren bringen könnten.

Für ihren neuen Halloween-Look nahm sie Gerüchten zufolge 10 Stunden Flug auf sich, um es vorab zu bestaunen. Dazu verriet sie auch erstmals Details zu ihrem neuen Kostüm, denn auch dieses Jahr möchte sie sich selbst toppen.

Ihre außergewöhnlichen und schrägen Kostüme sind immer ein Herbst-Highlight. Die Sause, die Heidi in Hollywood schmeißt, führt auch dazu, dass Stars wie Mariah Carey, Megan Fox, Jamie McCarthy, Gigi Hadid oder Emily Ratajkowski ihrer Einladung folgen.

Heidi schmeißt schon seit sage und schreibe 20 Jahren ihre legendäre Halloween-Party. Die A-Prominenz lässt sich das nicht zweimal sagen. Denn ihre VIP-Gäste werden nie enttäuscht. Das scary Spektakel ist einfach fürchterlich gut!

Heidi wird sich dieses Jahr selbst übertreffen

Ihr fragt euch jetzt, wie das überhaupt gehen soll? Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie diese Challenge nicht annehmen würde. Sie verriet bereits, dass ihr diesjähriges Kostüm ihr schon schlaflose Nächte beschert hat.

Einen kleinen Einblick zu ihrem Outfit dieses Jahr gab die GNTM-Chefin auch schon. Klar ist, dass es dieses Jahr ein sehr buntes und großes Kostüm wird. In einem Nebensatz verriet Heidi vorab, dass sie sich vorstellen kann, dass ihr extravagantes Outfit so gigantisch wird, dass man eine Straßensperrung benötigt.

Auf Instagram postete Heidi ein Video, das die Vorbereitungen für das diesjährige Kostüm zeigt. Zu sehen ist, wie der Künstler Josh Hernandez das Model auf einer Leinwand zeichnet. Das ganze natürlich an Halloween angelehnt und untermalt mit mystischer Musik: Das Video macht auf jeden Fall neugierig und Lust auf mehr! Wir können es jetzt schon kaum abwarten, mit welchem Kostüm uns Heidi an Halloween überraschen wird.

Eins ist auf jeden Fall klar: In ein paar Stunden wissen wir endlich, wie das Kostüm von Heidi aussieht. Wir sind uns sicher, dass es nicht langweilig wird.