Sie hatten jede Menge Spaß zusammen: Beim Unterwasser-Shooting ließen Xenia und Armin die Funken nur so sprühen. Jetzt gibt die 24-Jährige die Trennung von ihrem Partner bekannt. Läuft da was zwischen den beiden Topmodel-Anwärter:innen?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Xenia und Armin erleben ein gemeinsames Hoch in Woche elf. Was läuft wirklich zwischen den beiden?

Du willst noch mehr über die Topmodel-Anwärter:innen erfahren? Schau dir jetzt die Porträtseiten von Xenia und Armin an. Lerne auch die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten kennen.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 bekommst du übrigens hier, und zu den Sendezeiten geht es da lang.

+++ Update, 26. April 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Xenia gibt Trennung bekannt

In Folge 11 waren Xenia und Armin als Hochzeitspaar bei "Germany's Next Topmodel" zu bewundern. Beim Unterwasser-Shooting bewiesen die Fränkin und der Allgäuer, wie man die Temperaturen bei einer gemeinsamen Challenge hochtreibt - selbst in einem Wassertank! Die Knister-Stimmung war selbst als TV-Zuschauer:in deutlich zu spüren und vielen Fans wurde klar: Die Chemie zwischen Armin und Xenia passt.

Grundsätzlich. Denn die Hoferin hat einen Freund, der zu Hause auf sie wartet. Und bei diesem gehen bereits vor der Challenge die Alarmglocken an. Als Xenia ihm erzählt, dass ihr ein Partner-Shooting mit Kandidat Armin bevorsteht, reagiert er ziemlich skeptisch.

Du erzählst das so um die Ecke. Erdem , (Xenias Freund)

Xenia versucht zu beschwichtigen. "Es ist nicht so, wie du denkst ...", verteidigt sich die 24-Jährige. Doch Erdem ist der Meinung, dass sich seine Partnerin komisch verhält: "Man merkt, wie unangenehm dir das ist."

Armin und Xenia liefern ab

Nichtsdestotrotz möchte sich Xenia auf das anstehende Shooting konzentrieren. "Mein Freund wird nicht happy sein. Aber das ist mein Traum! Ich möchte das jetzt durchziehen", erzählt sie Armin unmittelbar vor der Challenge.

Tatsächlich performen die beiden Models in Anschluss ganz fabelhaft. Heidi Klum und Gastjuror Russell James sind hochzufrieden. "They are wonderfully connected!", lobt der Star-Fotograf. Ob die Nähe zueinander professionell gespielt oder ernst zu nehmen ist, lassen die beiden offen.

Wir haben uns verliebt! Aber nur in Fake. Xenia

Anzeige

Trennung auf Instagram veröffentlicht

Nun die bittere Wahrheit: Nur einen Tag nach der Ausstrahlung von Folge 11 gibt Xenia die Trennung von Partner Erdem bekannt.

© Xenia Tsil

Ob das gemeinsame Shooting und Xenias Rolle bei "Germany's Next Topmodel" mit der Trennung in Verbindung stehen, bleibt allerdings unklar.

Doch dass Xenia fast gleichzeitig mit der Ausstrahlung von Folge 11 ein gemeinsames Reel mit Armin postet, lässt zumindest aufhorchen. Der Titel? "Ur fav underwater shooting duo."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie geht es weiter für Xenia und Armin? Das erfährst du in der nächsten Folge von "Germany's Next Topmodel", immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

+++ Ursprüngliche Meldung +++

"Wir lachen super viel zusammen"

Xenia und Armin beim Unterwasser-Teaching im Penthouse-Pool. © ProSieben / Sven Doornkaat

Beim Unterwasser-Shooting in Woche elf dürfen die Models ihren Shooting-Buddy selbst wählen. Das führt bei einigen zum Streit. Andere wiederum wissen sofort, mit wem sie ein Team bilden wollen. "Xenia und ich machen das zusammen!", platzt es aus Armin heraus.

Er und Xenia sind "gute Freunde" - zumindest behaupten das die beiden. Sie lachen viel zusammen und fühlen sich wohl miteinander. Beim Teaching für das bevorstehende Unterwasser-Shooting sitzen die Posen, doch das Knistern ist noch nicht so ganz zu spüren.

Deshalb wird geübt. Und zwar bis spät in die Nacht hinein. Xenia und Armin schauen einander tief in die Augen und berühren sich an den Händen. Ganz ernst können die beiden dabei aber nicht bleiben. Ständig brechen sie aus ihrer Rolle aus und schütteln sich vor Lachen.

Sie ist einfach so ein lustiger Charakter! Armin

Im Clip: Knistert es zwischen Armin und Xenia?

Anzeige

"Mein Freund wird nicht so happy sein"

Das bevorstehende Partner-Shooting bereitet Xenia Kopfzerbrechen. Zwar weiß sie, dass es sich nur um ein gestelltes Szenario handelt, dennoch schweifen ihre Gedanken immer wieder ab zu ihrem festen Freund zu Hause. "Für mich ist das die erste richtige Beziehung", verrät die 24-Jährige.

Ich hatte erst mit Achtzehneinhalb meinen ersten Kuss. Xenia

Beim Facetime-Call nach Hause ist es ihr sichtlich unangenehm, über das bevorstehende Shooting mit Armin zu sprechen. Auch ihr Freund bemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Es ist nicht so, wie du denkst", verspricht ihm Xenia.

Armin bemerkt die innere Blockade, die sich in Xenia aufbaut. Sie sagt: "Mein Freund wird nicht happy sein. Aber das ist mein Traum! Ich möchte das jetzt durchziehen."

"Wir haben uns verliebt": Xenia und Armin als Braut und Bräutigam

Bei Xenia und Armin knistert es beim Unterwasser-Shooting. © ProSieben/Sven Doornkaat

Das Shooting steht an und das Thema haut alle von den Socken: Es geht vor den Altar! Und der ist ziemlich - nass. In einem geschmückten Wassertank müssen die Models als Braut und Bräutigam posieren.

Als Xenia ihren Bräutigam erblickt, staunt sie nicht schlecht: "Jetzt, wo ich dich so ansehe, könnte es auch knistern!"

Heidi ist begeistert vom Anblick der beiden und findet: "Ihr seid ein sehr schönes Pärchen!" Auf die Frage hin, ob sie denn auch noch nach dem Teaching fleißig geübt hätten, schwört Xenia:

Wir haben uns verliebt! Aber nur in Fake. Xenia

Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten schaffen es die beiden, den Wassertank zum Kochen zu bringen. Star-Fotograf Russell James lobt die beiden für ihre Leistung und findet, "dass sie sehr gut miteinander harmonieren".

Modelchefin Heidi ist ein Fan der beiden und schickt sie wegen ihrer grandiosen Leistung direkt in die nächste Runde.