GNTM 2024 steht in den Startlöchern. Hier findest du das offizielle Startdatum, alle Sendetage und die Sendezeiten im Überblick. Natürlich verraten wir auch, wann und wo du "Germany's Next Topmodel" in der Wiederholung, dem Livestream und on demand sehen kannst.

Das Wichtigste in Kürze Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" startet am 15. Februar 2024. Hier findest du alle Infos zum Start, den Sendetagen sowie Sendezeiten im Überblick.

Außerdem erfährst du alles rund um die Wiederholungen, GNTM im Livestream und auf Joyn.

Alle wichtigsten Infos rund um GNTM 2024 haben wir hier für dich zusammengefasst.

"Germany's Next Topmodel" 2024: Start im Februar

GNTM-Fans aufgepasst: Die 19. Staffel hat ein Startdatum! Am 15. Februar 2024 geht es wieder los. Und auch wenn vieles in dieser Staffel neu ist, mit einer Sache bleibt man sich treu.

Drinks, Knabbereien und "Germany's Next Topmodel" gibt es weiterhin donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Wer beim offenen Casting eine Runde weiterkommt und mit Heidi Klum auf große "Germany’s Next Topmodel"-Reise geht, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Februar.

Alle Sendezeiten in der Übersicht

Ab 15. Februar 2024 geht es los. Hier siehst du alle bereits bekannten Sendezeiten in der Übersicht.

Folge 1: Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 22. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 7. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 14. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

...

Alle Wiederholungen auf sixx

Folge verpasst? Kein Problem, jeden Freitag zeigt sixx die Wiederholung um 20:15 Uhr. Natürlich kannst du alle Folgen auch jederzeit kostenlos auf Joyn nachschauen.

Folge 1: Freitag, 16. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 2: Freitag, 23. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 3: Freitag, 1. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 4: Freitag, 8. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

Folge 5: Freitag, 15. März 2024, um 20:15 Uhr auf sixx und Joyn

...

So siehst du den Livestream

Fehlender Kabelanschluss zur Primetime am Donnerstag? Kein Problem. Denn du kannst alle Folgen auch im Livestream verfolgen.

Schau jetzt "Germany's Next Topmodel" im Livestream.

GNTM in diesem Jahr auch für Männer

In diesem Jahr erwartet dich eine echte Neuerung: Für die 19. Staffel rief Weltstar Heidi Klum ganz Deutschland zum Casting. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Einzige Bedingung: Zum Drehstart muss der 18. Geburtstag gefeiert sein. Modelchefin Heidi Klum freut sich jedenfalls schon mächtig auf den männlichen Zuwachs.

Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind. Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr! Heidi Klum

Die ersten Topmodel-Anwärter:innen sind bekannt

