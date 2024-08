"Grey's Anatomy" Staffel 20, Folge 5: So geht es im Grey Sloan Memorial weiter

Bei einer White Coat Ceremony sorgt ein Unglück für Chaos im Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle. Gleichzeitig macht sich Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) in der neuen "Grey's Anatomy"-Folge Sorgen um ihren Sohn, der in Boston ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Eigentlich ist die White Coat Ceremony ein Höhepunkt in der Karriere von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten. Im Rahmen einer akademischen Feier erhalten die fortgeschrittenen Studierenden nach Ablegung der grundlagenwissenschaftlichen Prüfungen einen Kittel und Urkunde verliehen. Ein großes Event, denn auch Familien und Freunde nehmen als Gäste daran teil.

Bei der Feier des Grey Sloan Memorial kommt es in der fünften Episode "Grey's Anatomy" aber zu einem Unglück - eine Terrasse stürzt ein. Es werden viele Gäst:innen verletzt, einige schwer. Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) und Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd) müssen eine riskante Operation wagen, um das Leben eines der Verletzten zu retten.

Mitten im Chaos machen sich Dr. Simone Griffith (Alexis Floyd) und Dr. Benson "Blue" Kwan (Harry Shum Jr.) auf die Suche nach einem vermissten Studenten, Eddie. Sie finden ihn auf dem Dach, wo er am Sims steht - und über Selbstmord nachdenkt. Gelingt es den beiden, den verzweifelten Eddie davon abzubringen?

Dr. Meredith Grey: Angst um ihren Sohn

Meredith Grey ist entsetzt, als sie erfährt, dass ihr Söhnchen Bailey in Boston ins Krankenhaus eingeliefert wurde - ohne, dass sie zuvor benachrichtigt worden war. Die angebotene Hilfe von Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) lehnt sie zunächst brüskiert ab, aber Nick versichert ihr, dass er immer für sie da sein werde - so sie denn wolle. Es wird der Jet von Dr. Catherine Fox (Debbie Allen) organisiert, und Meredith fliegt in Begleitung von Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) nach Boston.

Dr. Jo Wilson (Camilla Luddington) macht einen Schwangerschaftstest. Sie nimmt ihn zum Anlass, sich mit Dr. Atticus Lincoln (Chris Carmack) ernsthaft und kritisch über ihre Zukunft zu unterhalten und darüber, ob es angesichts der Patchwork-Familien-Situation überhaupt eine gemeinsame geben kann.

Unterdessen grübelt Dr. Mika Yasuda (Midori Francis) über ihre Beziehung mit Dr. Taryn Helm (Jaicy Elliot). Nachdem Helm sie davon abgehalten hatte, bei einer Operation dabei sein zu können, fragt sich Yasuda, ob ihre Dates überhaupt Sinn ergeben.

