Abschied fällt bekanntlich schwer und das gilt auch für Shonda Rhimes! Deswegen wünscht sich die Produzentin nach dem Ende von "Private Practice" nun ein Wiedersehen mit Kate Walsh. Auch die "Grey's Anatomy"-Crew kann die Rückkehr kaum erwarten.

Anzeige

Nach sechs Staffeln ist Schluss für das Grey's-Spin-Off "Private Practice". Geht es nach Shonda Rhimes muss Dr. Addison Montgomery alias Kate Walsh ihren Ärztekittel aber noch lange nicht an den Nagel hängen. Für die Produzentin gehört sie nämlich schon längst zur Familie - und da ist der ein oder andere Besuch bei den alten Freunden in Seattle natürlich selbstverständlich.

"I would love to see Addison back at Seattle Grace at some point for a visit." ("Es wäre toll, wenn Addison irgendwann für einen Besuch ans Seattle Grace zurückkehrt.")

Könnte es also wirklich schon bald ein Wiedersehen zwischen Derek Sheperd und seiner Exfrau geben? Auf einen genauen Zeitpunkt will sich Rhimes noch nicht festlegen. Im Interview mit "The Hollywood Reporter" verspricht sie allerdings:

"I've said a million times that before the show ends its run, Addison has got to put on her shoes and scrub cap and come scrub in at the hospital." ("Ich habe schon eine Million Mal gesagt, dass Addison, bevor die Show zu Ende geht, noch einmal ihre Schuhe und die Operationshaube aufsetzten und in den OP zurückkehren muss.")

Natürlich hat Shonda Rhimes auch die restliche Crew von "Private Practice" nicht vergessen. Caterina Scorsone als Dr. Amelia Sheperd könnte wohl noch vor Kate Walsh durch die Krankenhausflure laufen. Und auch KaDee Strickland möchte sie in neuen Projekten nicht missen.

© ABC Studios

Bis es allerdings soweit ist, haben wir ein super Trostpflaster für euch: Die brandneuen Folgen "Grey's Anatomy" und die letzten Folgen "Private Practice" - natürlich wie gewohnt immer mittwochs ab 20:15 Uhr auf ProSieben.