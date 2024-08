Avocados und Limetten in deinem Einkaufswagen unterstützen mexikanische Drogen-Kartelle. Das mag drastisch klingen, ist aber knallharte Realität. Extremreporter Jenke von Wilmsdorff deckt in seiner neuen Reportage "JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle" auf - zu sehen am Dienstag, 13. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Das Wichtigste in Kürze Kartelle kontrollieren inzwischen nicht mehr nur den Drogen-Markt, sondern auch beachtliche Teile der Lebensmittelindustrie.

Jenke von Wilmsdorff spricht mit Auftragskillern, Kartell-Mitgliedern und Drogen-Köchen. Er deckt auf, wie weitreichend die Macht der mexikanischen Kokain-Mafia wirklich ist.

So hilft dein Avocadobrot der Mafia

Angehörige suchen in Mexiko verzweifelt nach entführten Bauern. Sie werden häufig von Drogen-Kartellen verschleppt oder ermordet. © Filmfive

Erpressungen, Entführungen und Morde stehen auf der Tagesordnung in mexikanischen Anbaugebieten. Das organisierte Verbrechen kontrolliert den Avocado- und Limettenmarkt - und zwar so weitreichend, dass Kartelle inzwischen Einfluss auf die Preise in unseren Supermärkten haben.

Die "Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen" offenbart erschreckende Zahlen: Jede vierte verkaufte Avocado finanziert mexikanische Drogenkartelle (Stand: 2022).

Bis das Superfood hierzulande in beliebten Gerichten wie dem Avocado-Toast verarbeitet werden kann, ziehen die Früchte bereits eine lange Blutspur hinter sich her.

Jenke von Wilmsdorff ist dieser Spur gefolgt und zeigt: In Mexiko nutzen Kartelle den erfolgreichen Avocado-Markt für eigene Zwecke. Sie erpressen Bauern, fordern Schutzgelder und verstecken Drogenlabore auf Plantagen. Machenschaften, die wir als Konsument:innen unfreiwillig mitfinanzieren.

Wie kann man den Einfluss der Mafia auf Deutschland stoppen?

Kartelle nutzen landwirtschaftliche Plantagen, um Drogenlabore zu verstecken. © Filmfive

Dieser Frage geht Jenke in seiner neuesten Reportage "JENKE. CRIME. Die Macht der Kartelle" auf den Grund. Er spricht mit Kartell-Mitgliedern, Auftragsmördern, Waffenhändler:innen und Drogen-Köchen.

Dabei taucht er oft in Orte ein, wo Journalisten nicht gerne gesehen werden und um ihr Leben fürchten müssen. Eine investigative Recherche, die tief bewegt und fassungslos zurücklässt.

Mein Bild von Kartellen war bisher hauptsächlich geprägt von Filmen und Serien. Doch die Reise hat mir gezeigt: Der Alltag ist krasser als jede Serie. Jenke von Wilmsdorff

