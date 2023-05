Das Wichtigste in Kürze Reporter Jenke von Wilmsdorff befasst sich in seiner neuen Reportage mit der Cannabis-Legalisierung.

"JENKE. Report. Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?" am Dienstag, 30. Mai, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Jenke von Wilmsdorff reist um die Welt sucht Antworten auf das bereits lang diskutierte Thema: Cannabis-Legalisierung. Während die beliebte Droge in vielen Ländern und Regionen auf der Welt bereits seit geraumer Zeit frei verkäuflich ist, gibt es in Deutschland noch immer viel Gegenwind. Im "JENKE. Report." setzt sich der Reporter genau damit auseinander und klärt, ob es ein "Recht auf Rausch" für alle geben sollte.

"JENKE. Report. Cannabis für alle"

Cannabis fürs Volk? In seinem ersten "JENKE. Report." stellt Journalist Jenke von Wilmsdorff am Dienstag auf ProSieben die Frage: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?". In Deutschland ein heiß diskutiertes Thema, in vielen anderen Ländern bereits gängige Praxis. Seine Recherchen führen Jenke nach Thailand, in die Niederlande und in die USA. Dort ist Cannabis aktuell in 21 von 50 Bundesstaaten legal - Tendenz steigend.

Mittlerweile geben die Amerikaner mehr Geld für legales Cannabis als für Schokolade aus. Jenke von Wilmsdorff

Trotzdem ist der Schwarzmarkt auch in Kalifornien nicht verschwunden. Jenke versucht zu ergründen, warum das so ist. Er spricht unter anderem mit Ali Jamaliam. Der gebürtige Deutsch-Iraner schaffte es vom illegalen Gras-Dealer zum erfolgreichen Geschäftsmann. Gemeinsam besuchen die Männer eine legale Weedfarm.

"Gibt es ein Recht auf Rausch?"

Jenke von Wilmsdorff spricht zudem mit Dealern, Ärzten und Cannabis-Opfern. In Deutschland trifft Jenke einen der größten Produzenten von medizinischem Cannabis. Kann er danach ein eindeutiges Urteil sprechen? Gibt es ein Recht auf Rausch?

Wann läuft die Reportage?

