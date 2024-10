Am Samstag lief die erste neue Folge von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" auf ProSieben. Bei Joyn kannst du die gesamte Sendung kostenlos nachschauen.

Für Team Joko trat unter anderem auch Ski Aggu an. Dieser wurde von Klaas Heufer-Umlauf dazu herausgefordert, im Rahmen eines Events in Japan seine Kleidungsstücke abzulegen - was auch sein Markenzeichen, die Ski-Brille, einschloss.