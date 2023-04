Über 5 Staffeln hinweg kämpften Joko und Klaas bereits in der Primetime um Sendeminuten gegen ihren Arbeitgeber ProSieben. Am 6. August 2022 präsentierte Klaas Heufer-Umlauf erstmals seine schönsten Szenen aus über 200 Spielen - jetzt auch in der Wiederholung ansehen!

Eine Show gegen den eigenen Arbeitgeber mit der Aussicht auf frei verfügbare Sendezeit? Was im Jahr 2019 mit einer verrückten Idee begann, sollte eine der erfolgreichsten Shows der vergangenen Jahre werden …

Im Video: Klaas' persönliches Best-of jetzt ansehen

Fünf Staffeln und 33 Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" später können die beiden Entertainer auf 231 Spiele gegen ihren Haussender ProSieben zurückblicken. 15 Mal konnten sie die wichtige Viertelstunde Sendezeit gewinnen, 18 Mal mussten sie sich gegen "Herrn ProSieben" geschlagen geben. Neben etlichen Sendeminuten haben die Namensgeber der Sendung gleich zwei Grimmepreise gewinnen können.

Höchste Zeit, auf die besten Momente und persönlichen Highlights der vergangenen Staffeln zu blicken. Den Anfang macht Klaas Heufer-Umlauf und präsentiert seine besten Momente aus 33 Folgen. Dazu zählen die Spiele "Funkturm besteigen", "Flugzeug landen" und "Stuntlizenz erwerben".

Auch Joko hat seine liebsten Show-Momente zusammengetragen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben – Klaas' persönliches Best-of" lief am 6. August 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben.