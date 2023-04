Das Wichtigste in Kürze Steven Gätjen moderiert auch die 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Alle Infos zum Start, den Sendeterminen und der Show findest du hier im Überblick.

Diese Stars stehen bereit, um als Gegner:innen gegen Joko und Klaas anzutreten.

Anzeige

Joko und Klaas machen es ihm oft nicht leicht. Als Moderator von "Joko & Klaas gegen ProSieben" muss Steven Gätjen sich nicht nur mit Regeln herumschlagen, sondern auch mit dem Moderatoren-Duo. 2023 ist er wieder mit dabei.

Ab dem 25. April 2023 steht der Dienstagabend auf ProSieben wieder im Zeichen von Spiel und Spaß, denn "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in die 6. Staffel. Neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf steht dann auch wieder Moderator Steven Gätjen vor der Kamera.

Mehr als ein Moderator

Steven Gätjen hat nicht den leichtesten Job. Er erklärt nicht nur die Regeln der Spiele und Wettstreits, sondern schaut Joko und Klaas auch auf die Finger, um zu prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Hin und wieder hilft er ihnen auf die Sprünge, wenn es komplex wird.

Anzeige

Anzeige

Langjährige Karriere

Im Laufe seiner Karriere hat Steven Gätjen seine Talente oft bewiesen. So kam er bereits als Moderator, Schauspieler und Synchronsprecher zum Einsatz. Im Film "Spione Undercover" leiht er seine Stimme zum Beispiel der Titelfigur Lance Sterling – im Original synchronisiert ihn kein Geringerer als Will Smith.

Außerdem verkörpert Steven sich gelegentlich selbst, wie etwa in "Bully macht Buddy" oder in "Pastewka". Zudem hatte er auch in Serien wie "Relic Hunter – Die Schatzjägerin" oder Filmen wie "Real Steel" einen Auftritt.

Seine Shows im Überblick

Die meisten Fans kennen ihn aber natürlich als Moderator. Hier findest du einige seiner Shows in der Übersicht:

"taff" (1999 – 2001)

"Oscar Red Carpet Show" (2000 – 2002, 2007 – 2015, 2017 – 2020, 2022, 2023)

"Schlag den Star" (2011 – 2013)

"Schlag den Raab" (2011 – 2015)

"TV total Turmspringen" (2011 – 2015)

"TV total Stock Car Crash Challenge" (2011 – 2015)

"Die TV total Wok-WM (2012 – 2015)

"Joko & Klaas gegen ProSieben (seit 2019)

"Die! Herz! Schlag! Show!" (seit 2020)

"5 Gold Rings" (2020)

Anzeige

Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Seit Start der Show im Jahr 2019 ist Steven ein fester Teil der Show, die Zuschauerinnen und Zuschauern den Dienstagabend versüßt. Da darf er natürlich auch in der neuen Staffel nicht fehlen. Die neuen Folgen gibt's ab Dienstag, 25. April 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.