In Folge 5 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2024 geht der Sieg erneut an den Sender. Das Moderatoren-Duo erlebt ein Déjà-vu, das Finalspiel endet wie schon beim Staffelauftakt. Somit darf Herr ProSieben wieder eine Strafaufgabe vergeben. Hier erfährst du, wo und wann du die Einlösung der Strafe sehen kannst.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die 7. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist derzeit immer dienstags auf ProSieben zu sehen.

Folge 5 endete für Joko und Klaas mit einer Niederlage. Als Strafaufgabe müssen sie die Sendung neu vertonen, das Ergebnis gibt es schon bald auf Joyn.

Hier findest du außerdem alle Infos zur Spielshow und den Sendezeiten.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 8. Mai 2024 +++

Die Dialekt-Version ist da: So kannst du die neu vertonte Joko-und-Klaas-Folge sehen!

Joko und Klaas müssen ihre Sendung als Strafe neu synchronisieren. Die Dialekt-Version von "Joko & Klaas gegen ProSieben" Folge 5 kannst du ab sofort exklusiv auf Joyn ansehen.

Im Finale der Frühjahrsstaffel 2024 haben Joko und Klaas zum vorerst letzten Mal die Chance, 15 Minuten Live-Sendezeit zu gewinnen. Ob das gelingt, siehst du bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am kommenden Dienstag, 14. Mai, ab 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

+++ ursprüngliche Meldung +++

Das Finale von Folge 5 weckt bei Joko und Klaas schlechte Erinnerungen

Als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zusammen mit Steven Gätjen von der sechsten Spielrunde, die auf dem Außengelände stattfand, wieder ins Studio zurückkehren, sehen sie einen Aufbau, der keine schönen Erinnerungen weckt.

Bereits zum Staffelauftakt hatte Herr ProSieben seine beiden Angestellten mit diesem Spiel herausgefordert. Für die Finalrunde mit dem Titel "Die Corioliskraft" wurden Joko und Klaas auf den gegenüberliegenden Enden eines Balkens platziert, der sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h um die eigene Achse drehte.

Ihre Aufgabe schien simpel: Sie sollten sich während der Drehung einen Tennisball zuwerfen, einmal hin und einmal zurück.

Aufgrund der Trägheitskräfte, die in einem rotierenden Bezugssystem auftreten, war dies allerdings keineswegs einfach. Ein ums andere Mal flogen die Bälle in Folge 1 in hohem Bogen am gewünschten Zielpunkt vorbei, sodass Joko und Klaas sich letztlich geschlagen geben mussten.

Rückblick: So lief das Finalspiel in Folge 1

Anzeige

"Die Corioliskraft" lässt Joko und Klaas wieder rotieren

Im Finale von Folge 5 steht nun also das Spiel auf dem Programm, das Joko und Klaas bereits einmal verloren haben. Entsprechend fällt vor dem Start die Laune der beiden Sender-Herausforderer aus.

Ich hab so richtig gar keinen Bock. Klaas Heufer-Umlauf

Ich hätte so Bock, mich richtig aufzuregen, über diese ganze Sch**** hier. Joko Winterscheidt

Wie schon in Folge 1 erhalten Joko und Klaas zunächst 13 Würfe. Die in den vorherigen Spielrunden erarbeiteten fünf Vorteile verdoppelt Herr ProSieben und addiert sie dazu. Werden Joko und Klaas mit 23 Würfen wenigstens einen sauberen Ballwechsel schaffen?

"Wir sind beide absolute Super-Pfeifen, was das angeht", dämpft Klaas die Erwartungen.

Was ist die Strafe für Joko und Klaas nach Folge 5?

Während des Spiels weicht der anfängliche Frust mehr und mehr der Hoffnung auf Erfolg. Vor allem Klaas hat den Bogen nach einigen Würfen ganz gut raus. Immer dichter kommen die von ihm geworfenen Tennisbälle an Joko heran, schließlich fängt dieser sogar einen Ball. Doch Jokos Rückwurf geht daneben.

Bei den weiteren Versuchen wird die verbleibende Anzahl an Würfen kleiner und kleiner - bis schließlich keine mehr übrig sind. Joko und Klaas verlieren das Spiel und damit auch die ganze Folge.

Welche Strafe sie jetzt erwartet, wurde von Steven Gätjen schon im Vorfeld erklärt. "ProSieben wünscht sich", hatte der Moderator gesagt, "dass ihr die heutige Sendung, falls Ihr verlieren solltet, noch einmal nachvertont." "Die komplette Sendung?", vergewisserte sich Klaas daraufhin.

Genauso ist es! Sämtliche Sätze, die das Moderatoren-Duo im Verlauf der Show gesprochen hat, müssen die beiden nun noch einmal einsprechen - sprachlich gefärbt in ihrem jeweiligen Lokalkolorit.

Das bedeutet, dass Joko die Synchronarbeit in einem rheinischen Dialekt abliefern muss. Klaas wird in der neuen Version der Sendung hingegen in norddeutscher Mundart zu hören sein.