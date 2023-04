Anzeige

Die erste Folge der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wartete mit einem ganz besonderen Highlight auf. Am Dienstagabend kam es zum großen Crossover der ProSieben-Shows. Die Frage lautete: Wer stiehlt Joko & Klaas die Show?

Das ProSieben-Show-Crossover schreibt Fernsehgeschichte

Die Frage, die Katrin Bauerfeind in der ersten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in den Raum stellt, ist völlig berechtigt: Welcher ProSieben-Show wurde im Wettkampf des Moderatoren-Duos gegen den Sender bisher kein Spiel gewidmet? Die Antwort lautet: "Wer stiehlt mir die Show?" - das Erfolgsformat von und mit Joko Winterscheidt, an dem Katrin Bauerfein zufällig auch beteiligt ist.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (abgekürzt: WSMDS) stellt Joko den Kandidat:innen seinen Job in Aussicht. Wer das Quiz, das aus vielen aberwitzigen und kreativen Runden besteht, gewinnt, tauscht den Platz mit Joko und darf die nächste Ausgabe moderieren.

Das ist "Wer stiehlt mir die Show? - Turbo"

Für die Show in der Show wurde das Konzept von "Wer stiehlt mir die Show?" ein bisschen angepasst, erklärt Katrin Bauerfeind. "Jetzt hängen an jeder Quizfrage drei Silvesterraketen und je ein Turbolader." Die Show habe nun doppelt so viel PS.

Und dann geht es auch schon los: Die Vorspannmusik von WSMDS erklingt und Steven Gätjen kommt als Gastgeber im pastellfarbenen Karo-Anzug die Treppe herunter. Joko und Klaas haben jeweils hinter einem Ratepult platzgenommen, als weitere Kandidat:innen kommen Palina Rojinski und Sido dazu.

Originalgetreue Mini-Ausgabe von WSMDS

Dann wird gequizzt. Die Fragen sind so abwechslungsreich, wie es die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Original kennen. Musikalische Rätsel gibt es ebenfalls und natürlich fehlt auch der berüchtigte "Walk of Shame" nicht, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat ausgeschieden ist.

Sido trifft es als ersten Mitspieler. Danach muss Joko die Show in Zeitlupe verlassen. Doch zu seinem Glück gewinnt Klaas das Duell gegen Palina und sichert somit den Einzug ins Finale von "Wer stiehlt mir die Show? Turbo".

Moderiert wird die Endrunde, in der Steven Gätjen gegen den Herausforderer Klaas antritt, von "Bauer Katrinfeind", wie der Moderator ankündigt. Und tatsächlich: Ein Mann im Outfit eines Bauers betritt den Saal. Auf seiner Latzhose prangt ein großer Aufnäher mit einem durchgestrichenen Namen, Katrin.

Verwirrendes Finale

In einer leichten Abwandlung des WSMDS-Finales muss Klaas im Finale von WSMDST lediglich eine Antwort von Steven korrekt vorhersagen. Das gelingt ihm und so erspielt der ProSieben-Mitarbeiter einen Vorteil für das Finale der eigentlichen Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben". Du bist verwirrt? Kein Problem! Hier kannst du dir die gesamte Show in der Show noch einmal in voller Länge ansehen.

Und wie ist danach "Joko & Klaas gegen ProSieben" ausgegangen? Das kannst du hier nachlesen: Wer gewinnt Folge 1?