13-jähriger Junge in Hamburg vermisst - Polizei sucht den Stadtpark ab

Nach einer nächtlichen Pause geht am Donnerstagmorgen die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen in Hamburg weiter. Am Ufer eines Sees im Stadtpark wurden persönliche Gegenstände des Jungen gefunden.

Eine große Suchaktion nach einem 13 Jahre alten vermissten Jungen im Hamburger Stadtpark wird heute nach einer nächtlichen Pause wieder aufgenommen. Der Junge ist am Mittwochabend (6. August) von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Er sei am Stadtparksee baden gewesen, Kleidung und persönliche Gegenstände des Jungen waren am Ufer des Sees entdeckt worden. Ein großes Aufgebot Hamburger Rettungskräfte war bereits gestern Nacht im Einsatz.

