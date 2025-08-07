Anzeige
Präsidenten-Gipfel

Kreml bestätigt: Putin trifft Trump - bereits in den nächsten Tagen

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 10:29 Uhr
Nach Kreml-Angaben tauschen sich Putin (links) und Trump bei einem Treffen aus.
Nach Kreml-Angaben tauschen sich Putin (links) und Trump bei einem Treffen aus.© REUTERS

Ukraine-Krieg und Zoll-Drohungen - es gibt viel zu besprechen. Nun hat der Kreml in Moskau eine Vereinbarung über ein zeitnahes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt.

Anzeige

Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen haben begonnen, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge sagte. Zuvor hatte die US-Seite von solchen Plänen berichtet.

"Als Orientierungspunkt wurde die nächste Woche genannt, aber die Seiten beginnen direkt mit den Vorbereitungen für dieses wichtige Treffen, und wie lange die Vorbereitungen dauern werden, ist derzeit noch schwer zu sagen", erklärte Uschakow. Es gebe die Option, den Gipfel bereits nächste Woche abzuhalten. Einen Ort nannte er nicht.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Russland stehe den direkten Gesprächen positiv gegenüber, sagte der Kreml-Vertreter. Demnach war das Treffen Thema bei dem Gespräch Putins am Vortag mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Witkoff, der zum fünften Mal Putin getroffen hatte, überbrachte laut Kreml "Signale" an Trump. Details hatte Uschakow am Mittwoch aber nicht genannt.

Anzeige
Anzeige

Uschakow: US-Seite will auch Treffen Putins mit Selenskyj

Uschakow bestätigte jedoch nicht, dass auch ein Treffen Putins mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant sein soll. "Was die Option eines Dreiertreffens betrifft, über die gestern aus irgendeinem Grund in Washington gesprochen wurde, so wurde diese Option lediglich vom amerikanischen Vertreter während des Treffens im Kreml erwähnt", sagte er mit Blick auf Witkoffs Besuch. Dazu sei nichts Konkretes besprochen worden. Die Gespräche des US-Sondergesandten mit Putin hatte er zuvor als nützlich und konstruktiv bezeichnet.

"Wir schlagen vor, uns zunächst auf die Vorbereitung des bilateralen Treffens mit Trump zu konzentrieren, und halten es für wichtig, dass diese Zusammenkunft erfolgreich und fruchtbar ist", betonte Uschakow.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Selenskyj hatte selbst immer wieder Putin zu einem Treffen aufgefordert. Allerdings machte der Kreml stets deutlich, dass dafür erst die Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Gemeint ist eine Einigung auf Expertenebene über eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts. Das ist bisher nicht in Sicht. Gleichwohl hatte der Kreml auch immer wieder eine Einigung mit den USA auf eine Lösung in dem Konflikt als Bedingung genannt für ein Treffen Putins mit Trump. Von dieser Linie rückte Moskau nun ab.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen.

Mehr News
Bayerisches LKA
News

Razzia in Bayern: LKA nimmt Reichsbürger um Prinz Reuß fest

  • 07.08.2025
  • 14:01 Uhr
Bei Kämpfen in der Region Sumy sollen russische Einheiten nach ukrainischen Angaben massive Verluste erlitten haben.
News

Putin verliert hunderte Soldaten: Ukraine-Eliteeinheit dezimiert Russen

  • 07.08.2025
  • 13:53 Uhr
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt
News

Diese Bundesländer sind von den US-Zöllen besonders betroffen

  • 07.08.2025
  • 13:44 Uhr
Brosius-Gersdorf
News

Brosius-Gersdorf zieht Konsequenzen - und verzichtet auf Kandidatur

  • 07.08.2025
  • 13:36 Uhr
Leiche im Westerwald gefunden
News

Dreifachmord im Westerwald: Bei gefundener Leiche handelt es sich um geflohenen Verdächtigen

  • 07.08.2025
  • 13:34 Uhr
Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
News

Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger in Sachsen-Anhalt frei

  • 07.08.2025
  • 12:15 Uhr
13-Jähriger im Hamburger Stadtpark vermisst
News

Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

  • 07.08.2025
  • 12:06 Uhr
Vizekanzler Lars Klingbeil hat eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage von Schwarz-Rot gezogen.
News

Klingbeil zieht erste schwarz-rote Bilanz: "Hatten keine 100-Tage-Schonfrist"

  • 07.08.2025
  • 11:30 Uhr
Afrikanischer Büffel, Kaffernbüffel
News

US-Millionär und Trophäenjäger von Büffel getötet

  • 07.08.2025
  • 11:18 Uhr
Verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern: Thomas Müller.
News

Über den großen Teich - Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

  • 07.08.2025
  • 10:48 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 08:25

  • 05:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 4. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 4. August 2025 | 19:45

  • 26:17 Min
  • Ab 12