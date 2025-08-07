Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

Nach einer nächtlichen Pause ging am Donnerstagmorgen die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen in Hamburg weiter. Am Ufer eines Sees im Stadtpark wurden persönliche Gegenstände des Jungen gefunden. Nun herrscht wohl traurige Gewissheit.

Die Suche nach dem vermissten 13-jährigen Jungen in Hamburg hat ein trauriges Ende genommen: Das Kind ist wohl ertrunken. Wie unter anderem die "Mopo.de" berichtet, sei am Donnerstagvormittag (7. August) seine Leiche entdeckt worden.

Eine große Suchaktion im Hamburger Stadtpark war am Donnerstagmorgen nach einer nächtlichen Pause wieder aufgenommen worden. Der Junge war am Mittwochabend (6. August) von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Am See seien dann das Fahrrad, Handy und Kleidung des Jugendlichen gefunden worden, sagte der Sprecher. Daraufhin war der See bereits in der Nacht von einem Großaufgebot abgesucht worden.

Allein von der Polizei seien mehr als 50 Beamt:innen im Einsatz gewesen, so der Sprecher. Hinzu kamen dutzende Kräfte der Feuerwehr. Auch eine Drohne und ein Sonar-Boot seien zum Einsatz gekommen - ohne Erfolg. Schließlich wurde die stundenlange Suche noch in der Nacht abgebrochen.

Der Junge habe einem Bekannten - der ihn ursprünglich habe begleiten wollen, dann aber nicht mitgekommen sei - gesagt, dass er mit einem anderen Jugendlichen zum Baden an den Stadtparksee wolle. Mit wem der 13-Jährige schwimmen gehen wollte, werde noch untersucht, sagte der Polizeisprecher.

