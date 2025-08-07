Anzeige
Traurige Gewissheit

Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

  • Aktualisiert: 07.08.2025
  • 12:06 Uhr
  • Michael Reimers
Auch der See im Hamburger Stadtpark wurde in der Nacht abgesucht.
Auch der See im Hamburger Stadtpark wurde in der Nacht abgesucht.© Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Nach einer nächtlichen Pause ging am Donnerstagmorgen die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen in Hamburg weiter. Am Ufer eines Sees im Stadtpark wurden persönliche Gegenstände des Jungen gefunden. Nun herrscht wohl traurige Gewissheit.

Anzeige

Die Suche nach dem vermissten 13-jährigen Jungen in Hamburg hat ein trauriges Ende genommen: Das Kind ist wohl ertrunken. Wie unter anderem die "Mopo.de" berichtet, sei am Donnerstagvormittag (7. August) seine Leiche entdeckt worden.

Eine große Suchaktion im Hamburger Stadtpark war am Donnerstagmorgen nach einer nächtlichen Pause wieder aufgenommen worden. Der Junge war am Mittwochabend (6. August) von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

13-jähriger Junge in Hamburg vermisst

13-jähriger Junge in Hamburg vermisst - Hier auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Am See seien dann das Fahrrad, Handy und Kleidung des Jugendlichen gefunden worden, sagte der Sprecher. Daraufhin war der See bereits in der Nacht von einem Großaufgebot abgesucht worden.

Allein von der Polizei seien mehr als 50 Beamt:innen im Einsatz gewesen, so der Sprecher. Hinzu kamen dutzende Kräfte der Feuerwehr. Auch eine Drohne und ein Sonar-Boot seien zum Einsatz gekommen - ohne Erfolg. Schließlich wurde die stundenlange Suche noch in der Nacht abgebrochen.

Der Junge habe einem Bekannten - der ihn ursprünglich habe begleiten wollen, dann aber nicht mitgekommen sei - gesagt, dass er mit einem anderen Jugendlichen zum Baden an den Stadtparksee wolle. Mit wem der 13-Jährige schwimmen gehen wollte, werde noch untersucht, sagte der Polizeisprecher.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • mopo.de: "Er wollte schwimmen gehen: Junge (13) tot im Stadtpark gefunden"
Mehr News
Bayerisches LKA
News

Razzia in Bayern: LKA nimmt Reichsbürger um Prinz Reuß fest

  • 07.08.2025
  • 14:01 Uhr
Bei Kämpfen in der Region Sumy sollen russische Einheiten nach ukrainischen Angaben massive Verluste erlitten haben.
News

Putin verliert hunderte Soldaten: Ukraine-Eliteeinheit dezimiert Russen

  • 07.08.2025
  • 13:53 Uhr
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt
News

Diese Bundesländer sind von den US-Zöllen besonders betroffen

  • 07.08.2025
  • 13:44 Uhr
Brosius-Gersdorf
News

Brosius-Gersdorf zieht Konsequenzen - und verzichtet auf Kandidatur

  • 07.08.2025
  • 13:36 Uhr
Leiche im Westerwald gefunden
News

Dreifachmord im Westerwald: Bei gefundener Leiche handelt es sich um geflohenen Verdächtigen

  • 07.08.2025
  • 13:34 Uhr
Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
News

Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger in Sachsen-Anhalt frei

  • 07.08.2025
  • 12:15 Uhr
Vizekanzler Lars Klingbeil hat eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage von Schwarz-Rot gezogen.
News

Klingbeil zieht erste schwarz-rote Bilanz: "Hatten keine 100-Tage-Schonfrist"

  • 07.08.2025
  • 11:30 Uhr
Afrikanischer Büffel, Kaffernbüffel
News

US-Millionär und Trophäenjäger von Büffel getötet

  • 07.08.2025
  • 11:18 Uhr
Verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern: Thomas Müller.
News

Über den großen Teich - Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

  • 07.08.2025
  • 10:48 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-RUSSIA-OIL
News

Kreml bestätigt: Putin trifft Trump - bereits in den nächsten Tagen

  • 07.08.2025
  • 10:29 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 08:25

  • 05:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 4. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 4. August 2025 | 19:45

  • 26:17 Min
  • Ab 12