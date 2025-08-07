Anzeige
SPD-Chef zur Merz-Regierung

Klingbeil zieht erste schwarz-rote Bilanz: "Hatten keine 100-Tage-Schonfrist"

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 11:30 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil sprechen bei einer Kabinettssitzung in Berlin miteinander.
Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil sprechen bei einer Kabinettssitzung in Berlin miteinander.© Ebrahim Noroozi/AP

Es läuft in der Koalition nicht alles rund, sagt Vizekanzler Klingbeil zu den ersten 100 Tagen Merz-Regierung. Von Ampel-Verhältnissen sei man aber weit entfernt.

Anzeige

Inhalt

  • Klingbeil: Hatten keine Schonfrist
  • Konflikt um Brosius-Gersdorf belastet
  • SPD-Chef: Von Ampel-Zeiten "sehr weit entfernt"

SPD-Chef Lars Klingbeil hat eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage der schwarz-roten Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz gezogen. "Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage", sagte der Vizekanzler der "Rheinischen Post".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Klingbeil: Hatten keine Schonfrist

Unter dem Strich habe man in dieser Zeit vieles geschafft: "Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben."

Anzeige
Anzeige

Konflikt um Brosius-Gersdorf belastet

Zugleich beklagte der Bundesfinanzminister den Konflikt um die Wahl von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin. Wegen Widerständen in der Unionsfraktion Mitte Juli musste die Wahl kurzfristig abgesagt werden.  "Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können", so der SPD-Chef. Das sei bei der geplanten Berufung Brosius-Gersdorfs nicht der Fall gewesen.

"Beim Start in die Sommerpause wurden die Erfolge der Koalition dadurch überlagert", kritisierte Klingbeil. Trotzdem bekräftigte er: "Das Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler und mir ist vertrauensvoll."

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

SPD-Chef: Von Ampel-Zeiten "sehr weit entfernt"

Mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit forderte Klingbeil von der schwarz-roten Koalition mehr Ergebnisse: "Die Menschen wollen, dass wir Lösungen finden, daran müssen wir arbeiten." Für das Gelingen der Koalition trügen alle gemeinsam Verantwortung. "Von Ampel-Zeiten aber sind wir sehr weit entfernt", betonte er mit Blick auf die zahlreichen Konflikte von SPD, FDP und Grünen in der Vorgängerregierung.

  • Verwendete Quellen:
  • "Rheinische Post": "Von Ampel-Zeiten sind wir sehr weit entfernt"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Jeffrey Epstein
News

Bill und Hillary Clinton sollen im Epstein-Skandal aussagen – Ermittlungen ausgeweitet

  • 07.08.2025
  • 14:13 Uhr
Bayerisches LKA
News

Razzia in Bayern: LKA nimmt Reichsbürger um Prinz Reuß fest

  • 07.08.2025
  • 14:01 Uhr
Bei Kämpfen in der Region Sumy sollen russische Einheiten nach ukrainischen Angaben massive Verluste erlitten haben.
News

Putin verliert hunderte Soldaten: Ukraine-Eliteeinheit dezimiert Russen

  • 07.08.2025
  • 13:53 Uhr
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt
News

Diese Bundesländer sind von den US-Zöllen besonders betroffen

  • 07.08.2025
  • 13:44 Uhr
Brosius-Gersdorf
News

Brosius-Gersdorf zieht Konsequenzen - und verzichtet auf Kandidatur

  • 07.08.2025
  • 13:36 Uhr
Leiche im Westerwald gefunden
News

Dreifachmord im Westerwald: Bei gefundener Leiche handelt es sich um geflohenen Verdächtigen

  • 07.08.2025
  • 13:34 Uhr
Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
News

Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Sven Schulze in Sachsen-Anhalt frei

  • 07.08.2025
  • 12:15 Uhr
13-Jähriger im Hamburger Stadtpark vermisst
News

Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

  • 07.08.2025
  • 12:06 Uhr
Afrikanischer Büffel, Kaffernbüffel
News

US-Millionär und Trophäenjäger von Büffel getötet

  • 07.08.2025
  • 11:18 Uhr
Verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern: Thomas Müller.
News

Über den großen Teich - Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

  • 07.08.2025
  • 10:48 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 08:25

  • 05:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 4. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 4. August 2025 | 19:45

  • 26:17 Min
  • Ab 12