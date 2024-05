Die Franzosen haben sich "ihr Baguette" zurückgeholt: Nahe Paris haben Bäcker das längste Stangenbrot der Welt gebacken - und damit die bisherigen Rekordhalter geschlagen.

Oh la la! Die Franzosen haben ihre Nachbarn, die Italiener, schlagen können. Und zwar beim Backen des längsten Baguettes der Welt. Die bisherigen Rekordhalter wurden vom Heimatland des Baguettes um knapp acht Meter übertroffen.

Knapp acht Meter länger als das letzte Rekord-Baguette

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 140,53 Meter Baguette. So lang ist das längste Stangenbrot der Welt, gebacken von Bäckern in der Nähe der Stadt der Liebe - Paris. Das duftend-knusprige Riesenbrot steht erneut im Guinness-Buch der Rekorde und ist um knapp acht Meter länger als das bisherige Gewinner-Baguette, das von Italienern hergestellt wurde. Endlich hat diese Schmach ein Ende und der Rekord ist wieder da, wo das Brot herkommt: in Frankreich.

Das Sieger-Baguette ist mit über 140 Metern Länge um etwa 235 Mal länger als ein herkömmliches Stangenweißbrot, das in der Regel 60 Zentimeter lang ist und rund 250 Gramm wiegt. Gebacken wurde das leckere Monstrum in Suresnes, einem Vorort von Paris, bei einer Veranstaltung des französischen Bäcker- und Konditorenverbands, wie der "Spiegel" mitteilt. Bereits um drei Uhr morgens sollen die Bäcker angefangen haben, ihr Mega-Baguette für den speziell hergestellten Langsam-Laufofen vorzubereiten.

"Wir sind alle sehr glücklich, dass wir diesen Rekord gebrochen haben und dass er in Frankreich aufgestellt wurde", sagte Anthony Arrigault, einer der Bäcker, nachdem das Baguette von der Guinness-World-Records-Jury anerkannt worden war. Ein Teil des Baguettes, das durchgehend mindestens fünf Zentimeter dick sein musste, wurde an die Öffentlichkeit verteilt, den Rest erhalten Obdachlose.