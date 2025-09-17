Anzeige
Luftangriffe und Bodenoffensive

150 Ziele attackiert: Israels Offensive in Gaza fordert offenbar viele Tote

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 13:16 Uhr
  • dpa
Nach israelischen Angriffen herrscht in Gaza erneut Zerstörung – palästinensische Stellen melden viele Todesopfer.
Nach israelischen Angriffen herrscht in Gaza erneut Zerstörung – palästinensische Stellen melden viele Todesopfer.

Im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben erneut zahlreiche Menschen getötet worden, darunter auch eine schwangere Frau. Israels Armee spricht von mehr als 150 Angriffen in der Stadt Gaza binnen zwei Tagen.

Im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen einem palästinensischen Bericht zufolge erneut viele Todesopfer gegeben. Seit Mittwochmorgen (17. September) seien 17 Menschen ums Leben gekommen, darunter sieben in der Stadt Gaza, meldete die Nachrichtenagentur Wafa. Unter den Opfern soll demnach auch eine schwangere Frau gewesen sein.

Internationale Kritik an Bodenoffensive

Israels Armee erklärte unterdessen, sie habe in der Stadt Gaza in den vergangenen zwei Tagen mehr als 150 Ziele angegriffen, darunter "Terroristen" und "militärische Strukturen". Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Armee, die Luftwaffe habe in der Nacht rund 50 Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen, darunter Tunnel und militärisch genutzte Gebäude. Die meisten Angriffe soll es demnach in der Stadt Gaza gegeben haben, wo Israel seit der Nacht auf Dienstag (16. September) auch eine große Bodenoffensive durchführt.

Die Angaben des israelischen Militärs und jene der Nachrichtenagentur Wafa ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

