Russischer Oppositioneller

Nawalny-Witwe enthüllt Details zum Tod: Putin-Kritiker wohl vergiftet

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 14:25 Uhr
  • dpa
Der russische Oppositionelle Nawalny wurde laut seiner Frau in Russland vergiftet. (Archivbild)
Der russische Oppositionelle Nawalny wurde laut seiner Frau in Russland vergiftet. (Archivbild)© Uncredited/AP/dpa

Russlands bekanntester Oppositioneller starb 2024 in einem Gefängnis in Sibirien. Nun erneuert seine Witwe Julia Nawalnaja Mordvorwürfe - und nennt neue Details.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alexej Nawalny wurde laut neuen Aussagen seiner Witwe Julia Nawalnaja durch Gift ermordet – zwei unabhängige Labore sollen dies bestätigt haben.

  • Details zu Ländern, Laboren oder dem eingesetzten Gift wurden bislang nicht veröffentlicht.

  • Nawalnaja fordert Klarheit und kritisiert westliche Politiker:innen für die Zurückhaltung aus politischen Erwägungen.

Der vor rund eineinhalb Jahren in russischer Haft verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe vergiftet worden. Labors in zwei Ländern hätten unabhängig voneinander die aus Russland geschmuggelten biologischen Proben Nawalnys untersucht, sagte Julia Nawalnaja in einem auf Youtube veröffentlichten Video. "Die Labors beider Länder sind zum Schluss gekommen: Alexej wurde umgebracht, konkret vergiftet."

Nawalnaja sagte nicht, welche Labore die sterblichen Überreste ihres Mannes untersuchten und in welchen Ländern sich diese befinden. Auch die genauen Ergebnisse der Untersuchungen - etwa welches Gift eingesetzt worden sein soll - gab sie nicht preis. Stattdessen forderte sie die Veröffentlichung der Laborberichte. Es blieb zunächst auch unklar, in wessen Auftrag die Laboruntersuchungen durchgeführt worden waren. 

Nawalnaja erhob auch Vorwürfe an westliche Politiker:innen. Diese hätten ihr gesagt, dass eine Veröffentlichung "aus politischen Erwägungen" verschoben werde. Es sei nötig, endlich klar zu benennen, mit welchem Gift Kremlchef Wladimir Putin Nawalny habe töten lassen, sagte sie.

Härtester Gegner Putins

Nawalny war der bekannteste Kritiker Putins in Russland. Im August 2020 überlebte er nur knapp einen Giftanschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok, für den er anschließend den russischen Geheimdienst FSB verantwortlich machte. Er wurde auf Bitten Nawalnajas nach Deutschland überstellt und dort in der Berliner Charité behandelt.

Die russischen Behörden nahmen den Politiker direkt nach seiner Rückkehr im Januar 2021 nach Russland fest. Ihm wurde zunächst der Verstoß gegen Meldeauflagen aus einem früheren Verfahren vorgeworfen. Später initiierte die russische Justiz weitere Verfahren - unter anderem wegen Extremismus - und verurteilte ihn zu einer langen Haftstrafe. Im Ausland wurden die Verfahren gegen Nawalny als politisch motiviert kritisiert. Zuletzt saß er in einem Gefängnis nördlich des Polarkreises, wo er im Februar 2024 starb.

Die russischen Behörden sprachen offiziell von einer natürlichen Todesursache des damals 47-Jährigen. Kritiker:innen Russlands - und auch viele westliche Regierungen - gehen von einer gezielten Tötung aus.

