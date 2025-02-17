Anzeige
Der Talk am Mittwoch

Haushaltsstreit und Radikalisierung: "Maischberger" heute mit diesen Gästen

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 15:01 Uhr
  • Annika Block
Moderatorin Sandra Maischberger.
Moderatorin Sandra Maischberger.© Imago

Im Talk bei Gastgeberin Sandra Maischberger geht es zunächst um den Haushaltsstreit und die Neujustierung in der Energiepolitik - und dann um Radikalisierung in den USA und hierzulande. Diese Gäste sind dabei.

Am Mittwochvormittag teilte sie bei der Generaldebatte im Bundestag noch gegen Kanzler Friedrich Merz (CDU) aus, später ist sie bei "Maischberger" zu Gast: Im ARD-Talk wird die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge mit der CDU-Politikerin Gitta Connemann über den Haushalt diskutieren - und die Energiepolitik, die Schwarz-Rot anders denkt als die Ampel mit grüner Beteiligung zuvor.

Ebenfalls zu Besuch bei Gastgeberin Maischberger: der Sicherheits- und Extremismusexperte Peter Neumann. Nach dem tödlichen Attentat auf Charlie Kirk widmet er sich der Radikalisierung in den USA. Jedoch soll auch Extremismus in Europa und Deutschland zur Sprache kommen.

Sandra Maischberger diskutiert mit folgenden Gästen:

  • Gitta Connemann (CDU), parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium
  • Katharina Dröge, Grünen-Fraktionsvorsitzende
  • Sicherheits- und Extremismusexperte Peter Neumann
  • Petra Gerster, langjährige ZDF-"heute"-Moderatorin
  • Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist und Journalist
  • Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)

Sehen Sie am Mittwoch (19. März 2025) um 22:50 Uhr den ARD-Livestream kostenlos auf Joyn.

