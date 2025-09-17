Anzeige
Verdacht der Militärspionage

Mutmaßlicher Russland-Spion in Lettland festgenommen

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 13:49 Uhr
  • dpa
Lettische Behörden werfen dem Festgenommenen vor, Militärstandorte und Nato-Präsenz für Russland ausspioniert zu haben.
Lettische Behörden werfen dem Festgenommenen vor, Militärstandorte und Nato-Präsenz für Russland ausspioniert zu haben.

In Lettland ist ein Mann unter Spionageverdacht verhaftet worden. Er soll geheime Informationen über Militärobjekte gesammelt und an russische Geheimdienste weitergegeben haben. Ermittler prüfen nun sein Netzwerk.

Lettische Sicherheitsbehörden haben eine Person wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen. Dies teilte die Sicherheitspolizei des EU- und NATO-Landes in Riga mit. Der Mann soll demnach vorsätzlich Informationen über Militärobjekte in Lettland gesammelt und an russische Spezialdienste übergeben haben - darunter etwa Standorte, Pläne und Sicherheitsmaßnahmen.

Auch soll der Festgenommene Informationen über den Bau neuer Militäranlagen, Übungen und die Präsenz von Truppen anderer NATO-Staaten in bestimmten lettischen Militärobjekten an die Geheimdienste des benachbarten Russlands weitergegeben haben.

