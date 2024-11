19 Milliarden Dollar Gewinn: Nvidia übertrifft mit Quartalszahlen alle Erwartungen

Neue Zahlen von Nvidia: Der Gewinn des Konzerns verdoppelt sich, der Umsatz steigt um 94 Prozent. An der Börse geht der Kurs jedoch erstmal nach unten.

Das Wichtigste in Kürze Nvidia erzielte im letzten Quartal einen Umsatz von 35,1 Milliarden Dollar, was einen Anstieg von 94 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Gewinn verdoppelte sich auf 19,3 Milliarden Dollar.

Nvidias Chip-Systeme sind weltweit gefragt und werden von großen Unternehmen wie Google und Meta sowie von KI-Start-ups wie OpenAI eingesetzt.

Nvidia erwartet für das kommende Quartal ein Umsatzwachstum von etwa 70 % auf 37,5 Milliarden Dollar.

Der boomende Markt für Künstliche Intelligenz füllt weiterhin die Kassen des Chip-Konzerns Nvidia. Im letzten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 94 Prozent auf ein Rekordhoch von 35,1 Milliarden Dollar (33,3 Milliarden Euro). Die Erlöse aus dem Geschäft mit Rechenzentren stiegen um 112 Prozent auf 30,8 Milliarden Dollar, ebenfalls ein neuer Bestwert. Das lag über den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn hat sich mit 19,3 Millionen Dollar mehr als verdoppelt.

Trotz der neuen Rekorde gaben Nvidia-Aktien im nachbörslichen Geschäft der Wall Street fast drei Prozent nach.

Chips bei Google, Meta und ChatGPT beliebt

Nvidias Chip-Systeme kommen weltweit zum Einsatz, um Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zu trainieren. Große Unternehmen wie Google oder Meta statten ganze Rechenzentren damit aus, aber auch KI-Start-ups wie OpenAI, die Entwickler von ChatGPT, setzen auf diese Technologie. Diese Schlüsselposition sorgt dafür, dass das Geschäft von Nvidia immer weiter wächst.

"Zeitalter der Künstlichen Intelligenz"

"Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist in vollem Gang", sagte Jensen Huang, der Chef des weltgrößten Anbieters von Spezialprozessoren für diese Technologie. Das Interesse an den KI-Chips "Hopper" und "Blackwell" sei "unglaublich". Die Modelle der nächsten Generation sollen im nächsten Jahr in großen Mengen auf den Markt kommen. KI krempele nicht nur die Wirtschaft um, so Huang. "Staaten haben erkannt, wie wichtig die Entwicklung einer nationalen KI-Infrastruktur ist."

Für das laufende Vierteljahr stellt Nvidia ein Umsatzplus von rund 70 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht - mehr als die Analysten vorhergesagt hatten.