31 Millionen Kunden betroffen: Kein Payback mehr bei Rewe und Penny

Wer bei Rewe oder Penny noch Payback-Punkte sammeln will, sollte sich beeilen. Denn das ist nur noch wenige Stunden möglich. Noch vor Jahresende soll am 28. Dezember bei den beiden Markt-Ketten Schluss sein mit dem beliebten Bonusprogramm.

So gut wie nie nachdenken müssen, wo man einkauft und dabei schön Payback-Punkte sammeln - das war einmal. Denn ab dem 28. Dezember wird das Treueprogramm bei Rewe und Penny nicht mehr im Angebot sein.

Kurz vor dem 25-jährigen Firmenjubiläum von Payback sicher kein Grund, die Korken knallen zu lassen. Das neue Jahr soll für rund 31 Millionen Bonus-Kund:innen aber noch weitere Änderungen bereithalten.

Bonusprogramme äußerst beliebt

Manche haben in ihrem Leben noch keinen einzigen Treuepunkt gesammelt - für andere ist das Sammeln untrennbar mit dem Einkaufen verbunden. Fest steht laut Deutscher Presse-Agentur (dpa), dass Apps und Bonusprogramme der Händler beim Einkaufen eine zunehmend wichtige Rolle spielen.

Allein Payback soll über 31 Millionen Bonus-Jäger:innen um sich geschart haben. Diese können aber ab sofort (28. Dezember) bei Rewe und Penny ihre Karte stecken oder die App geschlossen lassen.

Payback-Punkte sammeln gibt es dann in diesen beiden Märkten nicht mehr. Selbstverständlich soll das Sammeln bei allen anderen etwa 700 Partnerunternehmen aber weiterhin uneingeschränkt möglich sein.

Rewe und Penny starten eigenes Kundenbindungsprogramm

Rewe und Penny wollen dann schon am 30. Dezember neue Punkte-Wege gehen. Und zwar mit einem eigenen Kundenbindungsprogramm, wie "Focus" berichtet. Dafür braucht man dann entweder die Rewe- oder Penny-App.

Rewe-Kund:innen sollen dann künftig beim Kauf bestimmter Artikel einen Bonus in Euro erwerben können. Für einige Artikel gibt es jeweils 10 oder 20 Cent, bei anderen einen Euro oder mehr. Mehrere Hundert wechselnde Artikel sollen mit Coupons verknüpft sein.

Netter Ausgleich: Payback soll demnächst dafür bei Edeka, Marktkauf und Netto-Markendiscount starten. Denn diese Unternehmen verlassen ab Februar 2025 das Bonusprogramm DeutschlandCard zugunsten von Payback.

Der Handelsriese füllt damit die Lücke, die Rewe beim Payback Loyalty-Programm hinterlassen wird. Begründet werde der Ausstieg bei Payback unter anderem mit hohen Kosten, wie SWR mitteilt. Knapp 150 Millionen Euro soll allein Rewe an Payback gezahlt haben - pro Jahr.

Punkte sammeln per Girocard

Ganz neu: Sparkassen-Kund:innen benötigen ab 2025 keine gesonderte Payback-Karte mehr. Sobald sie per Girocard zahlen, sammeln sie automatisch Payback-Punkte. Automatischen Zugriff auf Payback-Daten werden Sparkassen im Zuge der Kooperation nicht bekommen, wie die Payback-Sprecherin klarstellte: "Bei Payback werden Daten nicht unter den Partnern herumgereicht."

Welche Daten die Partner nutzen dürfen, entschieden die Kund:innen "mit der entsprechenden Einwilligung". Die DSV-Sprecherin betonte ebenfalls die Freiwilligkeit des Angebots: "Kundinnen und Kunden nutzen den Service nur dann, wenn sie es ausdrücklich wünschen und selbst aktivieren. Jede Sparkasse entscheidet selbst über ihre Teilnahme am Programm." Nach Informationen von Anfang Oktober haben 250 bis 300 der insgesamt 353 Sparkassen in Deutschland signalisiert, dass sie ihrer Kundschaft die Payback-Funktion anbieten wollen.

Gut zu wissen ist, dass die gesammelten Payback-Punkte bei Rewe oder Penny nicht verfallen. Nur in den genannten Märkten können sie nicht mehr gesammelt oder eingelöst werden. Die bisher gesammelten Punkte bleiben in der Regel drei Jahre lang gültig. Es ist also genügend Zeit übrig, sie bei einem der vielen verbliebenen Partner im Bonusprogramm einzulösen.