35.000 Jugendliche aus Deutschland auf Petersplatz von Papst empfangen

Zehntausende Ministrant:innen aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern sind zum Abschluss ihrer Wallfahrt in Rom angekommen. Dort fand ein Treffen mit Papst Franziskus statt.

Als Höhepunkt einer Wallfahrt nach Rom sind am Freitag (30. Juli) Zehntausende Ministrant:innen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern von Papst Franziskus empfangen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche begrüßte die Jugendlichen auf dem Petersplatz, wo sie stundenlang in der Sommerhitze auf ihn gewartet hatten. Den deutschen Teilnehmer:innen wünschte der 87-Jährige auf Deutsch einen "Guten Abend" und hieß sie "Willkommen". Es folgte ein Appell zum Dienst in der Kirche und zur Nächstenliebe.

Zu der Wallfahrt sind nach offiziellen Angaben noch bis Samstag annähernd 50.000 Ministrant:innen in Rom unterwegs. Allein aus Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz 35.000 Jugendliche dabei. Andere reisten aus Ländern wie Frankreich, Tschechien, der Ukraine, Österreich und der Schweiz an.

Normalerweise findet eine solche Ministrant:innen-Wallfahrt alle vier Jahre statt. Die vorige Auflage war jedoch bereits 2018. Dann wurde der Rhythmus von der Corona-Pandemie unterbrochen.

2025 feiert Rom das "Heilige Jahr"

Abgesehen von den kirchlichen Terminen ist die Reise für viele der jungen Teilnehmer:innen auch eine gute Gelegenheit, um Rom erstmals kennenzulernen.

Trotz Temperaturen von annähernd 40 Grad ist die italienische Hauptstadt derzeit voll mit Tourist:innen. Im nächsten Jahr - vom Papst zum "Heiligen Jahr" erklärt - werden bis zu 40 Millionen Besucher:innen erwartet.