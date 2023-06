Ab 1. Juni: Corona-Warn-App im Schlafmodus - kann ich die App jetzt löschen?

Ab dem 1. Juni befindet sich die Corona-Warn-App im "Schlafmodus". Gelöscht werden sollte sie jedoch trotzdem nicht.

Der Start war am 16. Juni 2020 – Nun ist das Aus der Corona-Warn-App mit dem Donnerstag (1. Juni) offiziell. Ab diesem Tag befindet sich die App im "Schlafmodus", was so viel heißt, dass sie im Prinzip deaktiviert wird.

Nach dem Ende der Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems am 31. Mai werde die App nun bis auf Weiteres nicht mehr aktualisiert und nicht mehr weiterentwickelt, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Ob die App während der Pandemie wirksam war, wird nun wissenschaftlich untersucht.

Bereits seit Ende April wurden mögliche Risikobegegnungen nicht mehr aufgezeichnet und auch Warnungen in Form von Push-Nachrichten und "roten Kacheln" gab es seither keine mehr. Ebenso lassen sich keine Testergebnisse mehr in der App abrufen.

Wer dieses Relikt behalten möchte, sollte die App also nicht löschen, denn neu heruntergeladen werden könne diese ab dem 1. Juni ebenfalls nicht mehr. Weder im App Store noch bei Google Play sei sie verfügbar.

Für was kann die App noch genutzt werden?

Der Link zum Pandemieradar ist zwar noch aktiv, allerdings sei die dort angegebene 7-Tage-Inzidenz nicht mehr besonders aussagekräftig. Ebenso sei das Kontakttagebuch noch verfügbar.

Außerdem werden noch Impfzertifikate angezeigt. Daher könne die Corona-Warn-App zumindest noch als digitaler Impfpass weiter genutzt werden. Allerdings kann das Zertifikat auch zur Sicherung über die App ausgedruckt werden.

Prinzipiell könne die App deinstalliert werden. Allerdings warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) davor, die App zu löschen. "Es kann sehr gut sein, dass wir sie für Covid wieder nutzen müssen. Es kann aber auch sein, dass wir sie weiterentwickeln für andere Infektionskrankheiten", so Lauterbach. Somit wäre es kein Problem die App zeitnah aus dem "Schlafmodus" zu wecken.

Eckdaten zur Corona-Warn-App