Abrupter Förderstopp für E-Autos in der Kritik: Verlängerung bis Jahresende?

Das plötzliche Aus für die staatliche Elektroauto-Kaufprämie löst Unverständnis sowohl in der SPD-Bundestagsfraktion als auch in der Kraftfahrzeugbranche aus. Die Forderung: Grünen-Klimaschutzminister Habeck müsse einen verlässlicheren Übergang organisieren, "mindestens bis Jahresende".

Das Wichtigste in Kürze Am Sonntag (17. Dezember) um Mitternacht läuft der Umweltbonus für Elektroautos ab.

Die Entscheidung wurde erst einen Tag zuvor bekannt gegeben.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) kritisierte das abrupte Förderende scharf.

Als "äußerst ungünstig" bezeichnet die SPD-Bundestagsfraktion den abrupten Stopp der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos. Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Robert Habeck (Grüne) hatte am Samstag (16. Dezember) mitgeteilt, dass die Antragsfrist für die Förderung an diesem Sonntag um Mitternacht endet. "Wir empfinden den am Samstag kurzfristig verkündeten Förderstopp zum 17.12. jedoch als äußerst unglücklich", teilten gleich drei stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur mit. "Daher fordern wir Klimaschutzminister Habeck auf, hier einen verlässlicheren Übergang zu organisieren."

Die Fraktionsvizes Detlef Müller, Matthias Miersch und Verena Hubertz erklärten: "Die Bürgerinnen und Bürger erwarten lebensnahe Übergangsfristen von politischen Entscheidungsträgern. Die meisten Menschen müssen bei der Anschaffung eines neuen Pkws sehr genau rechnen, wie sie sich das leisten können, und haben die Prämie sicher eingeplant."

Umweltbonus: Ein weiteres Opfer der Haushaltskrise

Grundsätzlich stellten sich die drei SPD-Politiker:innen hinter das vorzeitige Auslaufen der Förderung. "In Anbetracht der haushälterischen Gesamtlage müssen Einsparungen in unterschiedlichsten Bereichen getätigt werden. Daher hat sich die Koalition darauf geeinigt, das E-Auto-Förderprogramm auslaufen zu lassen", erläuterten die drei Sozialdemokrat:innen.

Ursprünglich sollte die E-Auto-Förderung dem Ministerium zufolge Ende 2024 auslaufen oder eher, falls die Mittel vorher aufgebraucht sind. Nach dem Stand vom Samstag bearbeitet das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) nun nur noch Anträge, die bis zum Ablauf dieses Sonntags eingegangen sind. Dem Wirtschafts- und Klimaministerium zufolge sind bereits zugesagte Förderungen von der kurzfristigen Entscheidung nicht betroffen und werden ausgezahlt.

Autobranche: "Unfassbar großer Vertrauensbruch"

Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) kritisierte das abrupte Förderende scharf. "Das ist ein unfassbar großer Vertrauensbruch für mehrere Zehntausend Kundinnen und Kunden, die ihre E-Fahrzeuge bestellt haben unter der Voraussetzung, dass die Fördersumme fließt", sagte ZDK-Präsident Arne Joswig in einer Mitteilung. "Das Mindeste wäre, den Umweltbonus bis zum Jahresende laufen zu lassen und gleichzeitig in Abstimmung mit Ländern und Kommunen dafür zu sorgen, dass bis zum 31.12.2023 Zulassungsstellen geöffnet bleiben, um Zulassungen vornehmen zu können."

Joswig erläuterte weiter: "Wenn wir von durchaus realistischen 60.000 betroffenen Fahrzeugen und jeweils 4500 Euro Prämie ausgehen, reden wir hier von 270 Millionen Euro, mit denen vor allem die Kundinnen und Kunden belastet werden. Das Ziel, bis 2030 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge auf Deutschlands Straße zu bekommen, rückt in noch weitere Ferne."