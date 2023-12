Studie: E-Autos erst nach 65.000 gefahrenen Kilometern wirklich klimaschonend

Schlechte Nachricht für die Elektromobilität. So müssen E-Autos mindestens 65.000 Kilometer zurücklegen, bis diese klimaschonend wirken. Gründe hierfür finden sich vor allem beim Abbau der Rohstoffe, der Produktion von Batterien sowie langer Lieferwege.

Das Wichtigste in Kürze Ein Elektroauto wirkt erst nach 65.000 zurückgelegten Kilometern klimaschonend.

Dies geht aus einer am Montag (11. Dezember) veröffentlichten Studie hervor.

Wird das Fahrzeug zudem mit einem Energiemix getankt, zeigt die Nutzung erst nach 90.000 Kilometern einen klimapositiven Effekt.

Ist der Umstieg auf Elektromobilität doch nicht 100 Prozent grün? Wie aus einer am Montag (11. Dezember) in Düsseldorf vorgestellten Studie der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik hervorgeht, werde die Nutzung eines Elektroautos – gegenüber eines konventionellen Verbrennermodells mit Benzin – erst nach einer zurückgelegten Strecke von 65.000 Kilometern klimaschonend. Und dann auch nur, wenn dieses mit Ökostrom geladen wurde.

Werde das Fahrzeug hingegen mit dem üblichen Energiemix, der auch Kohlestrom beinhalten kann, geladen, steigt diese Schwelle auf 90.000 Kilometer, beschreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

E-Autos starten mit "ökologischem Rucksack"

Joachim Damasky, Vorsitzende der Gesellschaft, meint dazu: "E-Autos und Hybridfahrzeuge starten durch die ressourcenintensive Herstellung der Antriebstechnologie bei ihrer Ökobilanz mit einem ökologischen Rucksack, da die Batterieproduktion heutzutage fast ausschließlich noch in Asien stattfindet."

So würden nicht nur beim Abbau der Rohstoffe, sondern auch bei der Produktion der Batterien sowie der Lieferung aus Asien Treibhausgase anfallen. Allerdings würden sich E-Autos und hybridbetriebene Fahrzeuge in der Langzeitbetrachtung bei der Ökobilanz dauerhaft durchsetzen, so der Vorsitzende.

Zudem müsse man in der Elektromobilität neben einem besseren Recycling der Rohstoffe Lithium, Nickel und Kobalt auch beim Ausbau der Ökoenergien und beim Aufbau einer weniger klimaschädlichen Batterieproduktion vorankommen.

Standort Deutschland stärken

Außerdem muss laut Studie die Batterieproduktion für Elektroautos "zwingend mit regenerativer elektrischer Energie erfolgen, um THG-Emission bei der Produktion gering zu halten."

Denn nur eine grüne Produktion der Batterie und ihrer Vormaterialien reduziere den ökologischen Fußabdruck und mache die E-Mobilität wirklich klimafreundlich.