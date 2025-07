Abschiedsbrief, falscher Aufzug: Neue Erkenntnisse zum New Yorker Todesschützen

Ein 27-jähriger Mann stürmt schwer bewaffnet ein Bürogebäude in Manhattan und tötet vier Menschen. Die Tat gibt Rätsel auf, ein Schreiben liefert aber mögliche Hinweise auf das Motiv.

Nach den Schüssen mit fünf Toten in einem Wolkenkratzer in New York gibt ein Abschiedsbrief des mutmaßlichen Täters laut Medienberichten Hinweise auf das mögliche Motiv. Ziel des Angriffs könnte demnach die National Football League (NFL) gewesen sein, die in dem Büroturm ihre Zentrale habe.

In dem Schreiben beklage sich der 27-Jährige über den Umgang der NFL mit CTE, einer degenerativen Erkrankung des Gehirns, die etwa bei Boxern und Football-Spielern festgestellt worden ist, wie die Sender CNN und NBC News berichteten.

Hinweise auf mögliches Motiv

Der junge Mann, der nach Angaben der Polizei vier Menschen tötete und sich dann selbst erschoss, war den Berichten zufolge überzeugt, selbst an CTE erkrankt zu sein. In dem Brief bitte er darum, dass sein Gehirn untersucht werde, hieß es in den Berichten unter Berufung auf Ermittlerkreise weiter. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in der Millionenmetropole seit 25 Jahren.

Der mutmaßliche Täter war demnach in jüngeren Jahren selbst ein Ausnahmesportler und zu High-School-Zeiten ein vielversprechender Football-Spieler. Nach Angaben der Polizei hatte er eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen.

Der 27-Jährige erwähne in dem Schreiben auch einen Spieler der National Football League (NFL), der 2005 im Zusammenhang mit einer Gehirnerkrankung Suizid begangen hatte.

Mit Sturmgewehr bewaffnet

Der Schütze hatte das Hochhaus in Manhattan laut Polizei am Montagabend (28. Juli, Ortszeit) mit einem Sturmgewehr bewaffnet betreten und sofort das Feuer eröffnet. Unter den Todesopfern ist ein Beamter des New York Police Department (NYPD), der als Wachmann in dem Gebäude eingesetzt war. Die Identitäten der anderen drei Getöteten wurden zunächst nicht bekannt. Die NFL teilte laut Medienberichten mit, dass einer ihrer Mitarbeiter bei dem Angriff schwer verletzt worden sei.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Schützen auf seiner Plattform Truth Social als "Wahnsinnigen". Sein Mitgefühl gelte den Familien der vier Todesopfer - er vertraue darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden die Tat aufklären. "Gott segne die New Yorker Polizei und Gott segne New York", beendete Trump seinen Beitrag.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams sprach von einem "sinnlosen Gewaltakt". Nach Angaben von NYPD-Chefin Jessica Tisch zeigten Überwachungsvideos, wie der Schütze am Montagabend auf der Park Avenue im Zentrum Manhattans aus einem Auto ausstieg und zu dem Bürogebäude ging, das wenige Gehminuten vom Rockefeller Center entfernt ist.

Nahm der Schütze den falschen Aufzug?

Er tötete den Polizisten, der sich in der Lobby aufhielt. Anschließend schoss er laut Polizeichefin Tisch auf eine Frau, die hinter einer Säule Schutz gesucht hatte, sowie auf einen Sicherheitsbeamten hinter dem Empfangstresen. Eine Frau, die aus einem Fahrstuhl trat, ließ der Schütze demnach unbehelligt passieren, bevor er in das 33. Stockwerk fuhr, dort eine weitere Person tötete und sich schließlich selbst erschoss. Zudem gab es mehrere Verletzte.

Dem Anschein nach seien die Büros der NFL das Ziel des Schützen gewesen, sagte Bürgermeister Adams in einem TV-Interview - "aber er ist anscheinend zum falschen Stockwerk gefahren". Es gebe zwei verschiedene Gruppen von Aufzügen und der Schütze sei wohl in die falsche eingestiegen und dann bei den Büros einer Immobilienmanagementfirma herausgekommen. Adams ordnete an, dass die Flaggen in der Metropole bis auf weiteres auf halbmast wehen sollen.

Mutmaßlicher Täter fuhr mit dem Auto nach New York

Der Täter kommt laut Tisch aus der Wüstenmetropole Las Vegas. Sein Fahrzeug war in Nevada zugelassen, darin waren mehrere Waffen, Munition sowie persönliche Gegenstände. Laut Ermittlungen war der Mann in den Tagen vor der Tat mit dem Wagen quer durch die USA gereist, zuletzt durch Colorado, Nebraska, Iowa und New Jersey, bevor er New York erreichte.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Gewalttaten - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen - gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.

Was ist CTE?

Die CTE (chronische traumatische Enzephalopathie) ist eine progressive degenerative Erkrankung des Gehirns. Durch Schläge auf den Kopf haben vor allem Boxer sowie Rugby- und Football-Spieler nach Angaben von Wissenschaftlern ein erhöhtes Risiko, daran zu erkranken. Die Erkrankung kann nur nach dem Tod durch eine Untersuchung des Gehirns zweifelsfrei festgestellt werden. Heilbar ist die CTE nicht. Die Symptome können aber durch medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien gelindert werden.