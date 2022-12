Abzug aus China: Apple will Produktion wohl schneller verlagern

Unruhen, Proteste und Kritik. Beim Apple-Zulieferer Foxconn in China kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Ablenkungen und Produktionseinbrüchen. Apple zieht Konsequenzen.

"Freihandel war die Norm und die Dinge waren sehr vorhersehbar. Jetzt sind wir in eine neue Welt eingetreten", sagte Alan Yeung, ein ehemaliger US-Manager von Foxconn, gegenüber dem "Wall Street Journal". Was er damit meint: Chinas Status als stabiles Produktionszentrum sei geschwächt worden. Apple stehe vor einem Umbruch.

Wie das "Journal" von Personen erfahren habe, plant Apple, Teile seiner Produktion aus China abzuziehen. Der US-Konzern habe Zulieferer aufgefordert, mehr Geräte in anderen asiatischen Ländern zu produzieren. Verlagerungen solle es insbesondere nach Indien und Vietnam geben. Der Grund: die Unruhen im größten iPhone-Werk in China – bei Foxconn in der Industriemetropole Zhengzhou.

Das wichtige Weihnachtsgeschäft im Blick

Die Proteste im Zuge der Covid-Beschränkungen der chinesischen Regierung beeinträchtigten die Produktion vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft stärker als bislang gedacht. Neue Analysen sollen ergeben haben: Die Herstellung der Apple-Smartphones werde um mindestens 30 Prozent zurückgehen. Bei Foxconn wird das neueste iPhone 14 gebaut.

Im November operierte das Werk in Zhengzhou sogenannten geschlossenen Kreislauf – vorgegeben von den Behörden angesichts hoher Corona-Infektionszahlen im Land. Die 200.000 Beschäftigten der Fabrik waren von der Außenwelt abgeschottet.

