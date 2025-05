Achtung: Rückruf wegen Metallstücken in Bio-Datteln von Edeka

Als Snack oder Süßungsmittel erfreuen sich Datteln großer Beliebtheit. Doch nicht alle Datteln sind zu empfehlen: Ein Hersteller von Bio-Datteln ruft wegen des Verdachts auf Metallstücke seine Produkte zurück.

Anstatt weißen Industriezucker als Süßungsquelle zu verwenden, greifen viele Verbraucher:innen auf Datteln zurück. Durch ihre natürliche Süße eigenen sie sich ideal zum Kochen und Backen.

Wer jedoch kürzlich Bio-Datteln der Edeka-Eigenmarke gekauft hat, sollte dies besser nicht verwenden. Denn der Hersteller Maitre Prunille SAS ruft das Produkt wegen des Verdachts auf enthaltene. Metallstücke zurück. "Vom Verzehr des Produktes wird abgeraten", wie im Lebensmittelrückruf gewarnt wird.

Vorsicht beim Dattel-Verzehr

Konkret handelt es sich um die "EDEKA Bio Softdatteln, ohne Stein" in der 180 Gramm Verpackung mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 10.04.2026. In jener Charge "kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen des oben genannten Artikels Fremdkörper aus Metall befinden können", so die Warnung an die Verbraucher:innen.

Verkauft wurde die betroffenen Bio-Datteln laut Lebensmittelwarnung in den Bundesländern:

Bayern

Berlin

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Niedersachsen

Sachsen

Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern

Saarland

Baden-Württemberg

Wer das Produkt gekauft hat, kann das Produkt gegen eine Rückerstattung in den Edeka-Märkten zurückgeben - Auch ohen Kassenbon.

Die Dattel im Trend der natürlichen Süßungsmittel

Datteln sind ähnlich wie Rosinen und Feigen reich an Antioxidantien und Ballaststoffen. Damit sind sie förderlicher für die Verdauung als reguläre Zucker. Darüber hinaus sind sie reich an Kalium und enthalten Vitamin A, E und C, wie Dr. Stephan C. Bischoff von "EatSmarter" erklärt.

Auch empfehlen sie sich als gesunder Snack und Energielieferant, für diejenigen, die Gewicht verlieren wollen oder schnell verfügbaren Zucker beim Sport benötigen, so der Ernährungsratgeber.

