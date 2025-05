Kallas warnt auf Sicherheitskonferenz: "Keine Grenze ist sicher"

Die Vizepräsidentin der EU, Kaja Kallas, fordert eine stärkere Abschreckung gegen Bedrohungen in der Indo-Pazifik-Region. Gerade in Hinblick auf den russischen Angriffskrieg müssen wir dazugelernt haben.

Anzeige

Die oberste Diplomatin der Europäischen Union, Kaja Kallas, und der japanische Verteidigungsminister Gen Nakatani forderten am Samstag (31. Mai) beim Shangri-La Dialogue, Asiens führendem Sicherheitsforum in Singapur, eine stärkere Abschreckung gegen Bedrohungen der Stabilität in der Indo-Pazifik-Region.

"Wenn Macht das Recht ersetzt, ist keine Grenze sicher", sagte Kallas und betonte die Bedeutung der Durchsetzung der "regelbasierten globalen Ordnung", während der Russland-Ukraine-Konflikt, der im Februar 2022 begann, andauert.

Mehr Ausgaben für Waffen und Forschung in Asien

Nakatani wies auf die zunehmenden Spannungen und die "schnell voranschreitende Militarisierung" im Südchinesischen Meer als bedeutende Bedrohung für das Vertrauen zwischen den Nationen in der Region hin.

Laut einer neuen Studie des in London ansässigen International Institute for Strategic Studies, der Organisation, die den Shangri-La Dialogue veranstaltet, steigen die Ausgaben für Waffen und Forschung in einigen asiatischen Ländern, da sie auf eine sich verdüsternde Sicherheitslage reagieren, indem sie ihre externen industriellen Partnerschaften erweitern und gleichzeitig versuchen, ihre eigenen Verteidigungsindustrien zu stärken.

Der Gipfel, der hochrangige Verteidigungsbeamt:innen, hochrangige Militärs, Diplomat:innen, Waffenhersteller und Sicherheitsanalyst:innen aus aller Welt anzieht, findet von Freitag (30. Mai) bis Sonntag (1. Juni) in Singapur statt.