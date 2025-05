Unwetterwarnung: Schwere Gewitter in Teilen Bayerns erwartet

Am Wochenende werden Bayern schwere Unwetter erwartet. Besonders für den Raum Franken und Teile der Oberpfalz warnt der DWD vor Stürmen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Teilen Bayerns am Wochenende schwere Gewitter. Für Samstag machte der DWD in einer Vorabinformation auf Unwetter im Raum Franken und Teilen der Oberpfalz aufmerksam.

Fußballfans, die für das Champions-League-Finale in der Landeshauptstadt sind, können aber aufatmen: Laut einem Meteorologen ist es "sehr unwahrscheinlich", dass die Gewitter in München ankommen.

Am Abend warnte der DWD zwischenzeitlich vor schweren Gewittern im Nordwesten des Freistaats. Bei den Unwettern seien Hagelkorngrößen von drei Zentimetern und schwere Sturmböen möglich. Der Wetterdienst rechnete mit Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Nasser Start in die Woche und weitere Gewitter

Auch für Sonntag werden teilweise kräftige Gewitter im Freistaat vorhergesagt. Diesmal voraussichtlich auch im Alpenvorland. Es ist weiterhin noch warm bei Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad.

Der Montag ist überwiegend stark bewölkt, schauerartige Regenfälle und Gewitter sind jedoch weiterhin möglich. Am Dienstag zeigt sich anfangs die Sonne, sie verschwindet dann aber schnell wieder. Es soll wieder regnen und einzelne Gewitter geben.