Was in weiten Teilen der Welt als "Tag der Befreiung" vom NS-Regime gefeiert wird, ist für die AfD-Co-Chefin Weidel "die Niederlage des eigenen Landes". Mit dieser Aussage im ARD-Sommerinterview erntet die Politikerin jetzt eine Kritikwelle.

Das Wichtigste in Kürze Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel hat mit einer Aussage im ARD-Sommerinterview für einen Eklat gesorgt.

Die Rechtspopulistin bezeichnete den Sieg über Hitlerdeutschland als die "Niederlage des eigenen Landes".

Was folgt, ist eine Flut an scharfer Kritik.

Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel hat mit einer Aussage zum Sieg der Alliierten über Nazideutschland für Empörung gesorgt. Hintergrund ist die Frage im ARD-Sommerinterview vom Sonntag (10. September), warum die 44-Jährige nicht gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla am 9. Mai an den Feierlichkeiten zum "Tag der Befreiung" in der russischen Botschaft teilgenommen habe.

"Ich habe für mich entschieden – das ist eine persönliche Entscheidung gewesen – aus politischen Gründen daran nicht teilzunehmen", fuhr die Rechtspopulistin aus. "Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern, mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, das ist etwas, wo ich, für mich persönlich entschieden habe – auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters – daran nicht teilzunehmen."

Dass die AfD-Co-Chefin im Zusammenhang mit dem Sieg über das Hitler-Regime von der "Niederlage des eigenen Landes" sprach, erhitzt jetzt die Gemüter. Die ersten kritischen Stimmen ließen nicht lange auf sich warten. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) schrieb auf X: "Weidel stellt die Befreiung von Nazi-Deutschland durch die Alliierten als Niederlage Deutschlands dar. Dazu fällt mir ein Brecht-Zitat ein: 'Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.'"

In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird am "Tag der Befreiung" (8. Mai) der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Russland begeht den Tag traditionell am 9. September als den "Tag des Sieges". Weidels Co-Chef Chrupalla hatte an den letzten Feierlichkeiten in der russischen Botschaft teilgenommen.

