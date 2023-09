AfD unangefochten zweitstärkste Partei: So hoch ist ihr Umfragewert

Seit Monaten ist die AfD im Umfragehoch - sowohl in mehreren Bundesländern als auch bundesweit. Jetzt konnte die rechtspopulistische Partei laut dem jüngsten ZDF-Politbarometer ihre Umfragewerte weiter ausbauen und erreicht einen neuen Rekordwert.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Höhenflug der AfD hält nicht nur auf Landesebene an.

Im ZDF-Politbarometer erreichte die Partei nun einen neuen Spitzenwert.

Damit wäre sie deutlich die zweitstärkste Partei in Deutschland.

Die AfD hat laut dem ZDF-Politbarometer einen neuen Höchstwert in Umfragen erreicht. Die rechtspopulistische Partei legte um einen Prozentpunkt zu und kommt nunmehr auf 21 Prozent, wie aus dem am Freitag (15. September) veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervorgeht. Wäre an diesem Sonntag (17. September) Bundestagswahl, käme die Partei somit als die unangefochtene zweitstärkste Kraft aus der Wahl hervor.

Die stärkste Partei ist demnach weiterhin die CDU/CSU mit 26 Prozent, während die SPD mit einem Verlust von zwei Prozentpunkten lediglich auf 17 Prozent käme. Die Grünen erreichen in der Umfrage nunmehr 16 statt 15 Prozent, die FDP liegt mit einem Minus von einem Prozent aktuell bei einem Umfragewert von sechs Prozent.

Höhenflug auch in Bundesländern

Die rechtspopulistische Partei ist auch in mehreren Bundesländern so stark wie noch nie. Vor der Landtagswahl in Hessen kämpfen AfD, Grüne und SPD um Platz zwei. Dem im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) veröffentlichten "Hessentrend" vom Donnerstag (14. September) zufolge kommt die AfD in dem Bundesland auf 17 Prozent und damit gleichauf mit den Grünen, die SPD liegt bei 18 Prozent.

Im Video: Neue Umfrage - AfD in nächstem Bundesland stärkste Kraft

Besonders im Osten bekommt die Partei Umfragen zufolge Rückendeckung. In der Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg knackten die Rechtspopulisten in Brandenburg mit 32 Prozent erstmals die 30-Prozent-Marke. Sie liegt damit um 12 Prozentpunkte vor der zweitstärksten Kraft SPD.