Nächstes Bundesland mit AfD an der Spitze

Die AfD schwingt sich von Umfragehoch zu Umfragehoch. Der Trend ist derzeit ungebrochen. Eine Umfrage bescheinigt der Rechtsaußen-Partei nun den ersten Platz vor allen anderen Parteien im nächsten Bundesland.

Die AfD scheint in Topform zu sein - zumindest wenn man sich die aktuellen Ergebnisse von Infratest-dimap zu Gemüte führt: Bei der Sonntagsfrage würde die Rechtsaußen-Partei auf 32 Prozent kommen und ginge damit bereits im zweiten Bundesland in Führung vor allen anderen Parteien. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Partei bereits an der Spitze.

30 Jahre regierende SPD nur noch bei 20 Prozent

Das zweite Bundesland, in dem die AfD die Nase vorne hat: Brandenburg. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) bestätigt Infratest-dimap in einer repräsentativen Umfrage, dass die Rechtsaußen-Partei auf 32 Prozent kommen würde - die seit 30 Jahren regierende SPD dagegen nur noch auf 20 Prozent. Damit hat die SPD nochmals 2 Prozent seit April nachgelassen - die AfD konnte im gleichen Zeitraum 9 Prozentpunkte dazugewinnen.

Brandenburg-AfD gehört zu radikalsten Landesverbänden der Rechts-Partei

Interessant zu wissen: Die Brandenburg-AfD gehört zu den radikalsten Landesverbänden der Rechts-Partei. Sie wird vom Verfassungsschutz als "Verdachtsfall Rechtsextremismus" beobachtet. Mehr als 60 Prozent der Mitglieder gehören zudem dem völkisch-nationalistischen "Flügel" an, der vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft wird.

Gefahr droht trotzdem - sollte Sahra Wagenknecht eine Partei gründen, wie gemunkelt wird, könnte das der AfD Stimmen wegnehmen. Angeblich sollen 44 Prozent der Brandenburger die Gründung einer Wagenknecht-Partei begrüßen.

