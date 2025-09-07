Anzeige
Krankheitserreger nachgewiesen

Unter anderem bei Lidl verkauft: Rückruf von Salami

  • Veröffentlicht: 07.09.2025
  • 12:53 Uhr
  • Michael Reimers
Article Image Media
© IMAGO/imagebroker

Die "Rein Rind Salami" von Wiltmann wurde bundesweit verkauft. Bei einer Charge wurden jetzt Krankheitserreger nachgewiesen.

Anzeige

Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG ruft das Produkt "Rein Rind Salami" der Marke Wiltmann zurück. Betroffen sind die 50g-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2025 und der Chargennummer L2521100010.  Die Salami wurde bundesweit unter anderem bei Lidl, Edeka und Kaufland verkauft.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Als Grund gibt das Unternehmen an, dass in einer Untersuchung Krankheitserreger nachgewiesen wurden. Welche genau, wurde nicht gesagt. Es wird aber dringend geraten, das betroffene Produkt aufgrund des möglichen Gesundheitsrisikos nicht zu verzehren.

Die Rede ist von einer Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen meist innerhalb einer Woche. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln. Im Extremfall kann es zu Nierenversagen kommen. Wer die Salami gegessen und schwere oder anhaltende Symptome entwickelt hat, sollte in jedem Fall ärztliche Hilfe aufsuchen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Andere Produkte der Marke Wiltmann oder andere Chargen der Rindersalami sind nicht betroffen. Die Salami kann am Ort des Kaufes zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dann - auch ohne Vorlage des Kassenbons - erstattet.

  • Wiltmann.de: Kundeninformation Warenrückruf
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 8:25

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
Mehr News
Heiligsprechung des ersten «Internet-Heiligen»
News

"Influencer Gottes": Papst spricht italienischen Teenager heilig

  • 07.09.2025
  • 10:48 Uhr
Bayerische Polizei
News

In Kolumbien: Amokläufer von Ansbach gefasst

  • 07.09.2025
  • 10:15 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Russland überzieht Ukraine mit schwerstem Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

  • 07.09.2025
  • 09:06 Uhr
Oasenstdt Palmyra
News

Nach Assad-Sturz: Nur wenige Syrer kehren zurück

  • 07.09.2025
  • 08:04 Uhr
Frankreich droht Regierungssturz - Sorge um Schulden wächst
News

3.300 Milliarden Schulden: Frankreich droht Regierungssturz

  • 07.09.2025
  • 07:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250907-935-815371
News

Einst größter Eisberg bricht rapide auseinander

  • 07.09.2025
  • 07:01 Uhr
Trump droht Chicago
News

Militäreinsatz wie im Krieg? Trump provoziert Chicago

  • 07.09.2025
  • 02:56 Uhr
Carsten Linnemann
News

Sozialreformen: Linnemann setzt auf eine Agenda 2030

  • 07.09.2025
  • 00:11 Uhr
Internationale Filmfestspiele Venedig
News

Filmfestival: Regisseur Jim Jarmusch in Venedig ausgezeichnet

  • 06.09.2025
  • 21:09 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250906-935-814884
News

Maduro warnt USA vor Militär-Konflikt: "Niemand wird kommen, um uns zu versklaven"

  • 06.09.2025
  • 20:54 Uhr