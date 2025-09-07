Anzeige
Ukraine-Krieg

Russland überzieht Ukraine mit schwerstem Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

  • Aktualisiert: 07.09.2025
  • 09:06 Uhr
  • dpa
Im dritten Kriegsjahr erhöht Moskau die Angriffe mit Drohnen auf ein nie zuvor gesehenes Ausmaß.
Im dritten Kriegsjahr erhöht Moskau die Angriffe mit Drohnen auf ein nie zuvor gesehenes Ausmaß.© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Einmal mehr überzieht Russlands Militär ukrainische Städte mit nächtlichen Angriffen. Aus nahezu allen Landesteilen werden Attacken gemeldet. Besonders heftig trifft es offenbar die Hauptstadt.

Inhalt

  • Regierungschefin: Erstmals Regierungsgebäude getroffen
  • Seit über drei Jahren Krieg

Russland hat die Ukraine in der Nacht laut Angaben aus Kiew mit einer Rekordzahl an Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Moskau 805 Kampfdrohnen, neun Marschflugkörper vom Typ Iskander-K und vier ballistische Raketen vom Typ Iskander-M ein. Davon seien 4 Marschflugkörper und 747 Drohnen abgewehrt worden. Allein in der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes zwei Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Regierungschefin: Erstmals Regierungsgebäude getroffen

"Zum ersten Mal wurde durch einen feindlichen Angriff das Regierungsgebäude, das Dach und die oberen Stockwerke beschädigt", schrieb Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bei Telegram und veröffentlichte Fotos dazu. Die Löscharbeiten laufen demnach. Gebäude würden wieder aufgebaut, verlorene Leben könnten nicht zurückgeholt werden. Die Welt müsse auf die Zerstörungen reagieren, der Sanktionsdruck müsse erhöht werden, vor allem gegen russisches Öl und Gas, forderte sie.

In der Hauptstadt Kiew wurden demnach mehrere Wohngebäude schwer beschädigt, Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es mindestens zwei Todesopfer und elf Verletzte. Unter den Toten sei ein einjähriges Kleinkind, hieß es.

Explosionen wurden auch aus den Städten Odessa, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Krywyj Rih gemeldet. Allein in Saporischschja gebe es mindestens 15 Verletzte, berichtete die Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf Militärverwalter Iwan Fedorow. In Odessa griffen Drohnen Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur an, wie das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" unter Verweis auf den Gouverneur des Gebiets meldete. In Krywyj Rih seien ebenfalls Ziele im Stadtgebiet getroffen worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Seit über drei Jahren Krieg

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen vernichtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Umgekehrt nehmen die ukrainischen Verteidiger auch immer wieder Ziele im Nachbarland ins Visier und attackieren vor allem Energieanlagen. Die Opfer in der Zivilbevölkerung und das Ausmaß der Schäden in der Ukraine sind allerdings um ein Vielfaches größer als in Russland. Die Forderungen, die Kremlchef Wladimir Putin im Gegenzug für ein Ende des von ihm begonnen Angriffskriegs stellt, kommen einer vollständigen Kapitulation der Ukraine gleich.

Ukraine Krieg Butscha
News

Putins Angriffskrieg

Ukraine-Krieg: Eskalation eines jahrelangen Konflikts

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist der traurige Höhepunkt eines jahrelangen Konfliktes. Wie ist es zu der Eskalation zwischen den zwei Staaten gekommen? Ein Überblick zu den Hintergründen und aktuellen Entwicklungen.

  • 24.02.2023
  • 10:42 Uhr
