AfD-Verbot: Klingbeil will das Feld Experten überlassen

Das Chaos im Thüringer Landtag heizte die Debatte um ein AfD-Verbot neu an.

SPD-Chef Lars Klingbeil gibt die Debatte an Expert:innen weiter.

Bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September erhielt die AfD die meisten Stimmen, und das, obwohl sie in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.