Anzeige
Steve Witkoff

Trumps Sondergesandter patzt regelmäßig: Warum das seinem Chef egal ist

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 15:10 Uhr
  • Joachim Vonderthann
US-Präsident Trump schüttelt seinem Sondergesandten Witkoff im Weißen Haus die Hand.
US-Präsident Trump schüttelt seinem Sondergesandten Witkoff im Weißen Haus die Hand. © Kent Nishimura/REUTERS

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff steht nicht erst seit seinem jüngsten Moskau-Besuch in der Kritik. Warum US-Präsident Trump trotz mehrfacher diplomatischer Patzer an ihm festhält.

Anzeige

Inhalt

Anzeige
Anzeige

Trumps Sondergesandter Witkoff in der Kritik

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff steht nach einem jüngsten Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin in Moskau unter Beschuss. Die Gespräche, die sich um den Ukraine-Konflikt drehten, haben laut einem Bericht des "Wall Street Journal" für erhebliche Verwirrung gesorgt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Innerhalb weniger Tage kursierten drei unterschiedliche Interpretationen dessen, was Putin von den USA und der Ukraine gefordert habe. Zunächst war gegenüber den europäischen US-Verbündeten von einem Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine die Rede. In einem weiteren Telefonat hieß es dann Russland würde "sich zurückziehen und die Front einfrieren", wie "Spiegel Online" unter Berufung auf das US-Magazin berichtet.

Anzeige
Anzeige

Witkoff missversteht Putin-Vorschlag

Als es auf Wunsch der verwirrten Europäer zu einem dritten Telefonat gekommen sei, musste Witkoff erneut zurückrudern. Das einzige Angebot des Kreml: eine Waffenruhe im Gegenzug für einen einseitigen Rückzug der Ukrainer aus Donezk. Trumps Mann für schwierige Missionen hatte in seinem Gespräch im Kreml also offenbar entscheidende Punkte nicht richtig verstanden. Diesen Vorschlag aber lehnten der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Verbündeten umgehend ab.

"Schädliche Inkompetenz"

Einmal mehr zeigt sich: Witkoff, ein enger Vertrauter von Präsident Donald Trump, hat keinerlei diplomatische Erfahrung. Seine Rolle verdankt er einer jahrzehntelangen Freundschaft mit Trump. Doch während Kritiker wie der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, Witkoffs "schädliche Inkompetenz" anprangern, bleibt Trump unbeeindruckt. Der Präsident bezeichnete die Gespräche von Witkoff mit Putin als "hochproduktiv" und verzichtete im Anschluss sogar auf geplante Sanktionsmaßnahmen gegen Russland.

Anzeige
Anzeige

Bereits wegen Gaza-Besuch unter Beschuss

Die jüngsten Vorfälle sind kein Einzelfall in Witkoffs Karriere als Sondergesandter. Neben der Ukraine ist er auch für den Nahostkonflikt zuständig, darunter hochbrisante Themen wie Gaza und Iran. Doch auch hier leistete er sich bereits umstrittene Aktionen. Bei einem kürzlichen Besuch in Gaza wurde ihm vorgeworfen, sich nicht ausreichend mit den Nöten der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Stattdessen habe sein Auftritt wie eine PR-Aktion gewirkt, so Kritiker:innen vor Ort.

Kein Diplomat - aber Trump-Buddy

Witkoff selbst ist kein klassischer Diplomat, sondern Immobilienunternehmer aus New York – genau wie Trump. Ihre Verbindung reicht Jahrzehnte zurück, bis hin zu einer gemeinsamen Episode in einem New Yorker Imbiss: Damals soll Witkoff Trump ein Sandwich gekauft haben, als dieser kein Geld dabei hatte. Diese persönliche Loyalität scheint einer der Gründe zu sein, warum Trump ihm trotz zahlreicher Fehltritte weiterhin vertraut.

Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Personalie Witkoff zeigt laut "Spiegel" Trumps Ansatz in der Außenpolitik: Er setze einerseits auf persönliche Beziehungen, weil er von den bestehenden Institutionen nichts hält. Andererseits seien für den US-Präsidenten diplomatische Krisen-Verhandlungen kaum anders als Deals in der Immobilienbranche - Hauptsache am Ende steht ein Deal. Ob ein solcher auch nach dem Treffen von Trump und Putin in Alaska am Freitag (15. August) zustande kommt - das wird nicht nur den Supergesandten Witkoff interessieren.

  • Verwendete Quellen:
  • "Spiegel": "Trumps Supergesandter stolpert über die Weltbühne"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762679
News

Vorsicht "Quishing": So schützen Sie sich vor dem QR-Code-Betrug

  • 11.08.2025
  • 15:47 Uhr
imago images 0806100903
News

Strack-Zimmermann über Trump-Putin-Treffen: US-Präsident "weiß nicht, was er will"

  • 11.08.2025
  • 14:31 Uhr
Rettungsring
News

Nach tagelanger Suche an der Donau: Vermisster 18-Jähriger tot aufgefunden

  • 11.08.2025
  • 13:59 Uhr
Polizeifahrzeug - Symbolbild
News

37-Jähriger in Waldachtal tötet Frau und rast anschließend mit Kindern in Gegenverkehr

  • 11.08.2025
  • 13:16 Uhr
Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kreml-Machthaber Putin im US-Bundesstaat Alaska ist für Russland historisch und gepolitisch brisant.
News

Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Warum der Ort für Russland brisant ist

  • 11.08.2025
  • 13:06 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762223
News

Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge: Welche Leistungen bieten andere europäische Staaten?

  • 11.08.2025
  • 12:42 Uhr
Krankenwagen in Russland
News

Russland meldet Todesopfer nach ukrainischem Drohnenangriff

  • 11.08.2025
  • 12:29 Uhr
Donald Trump, Barack Obama und George W. Bush
News

Trump lässt Porträts von Obama und Bush "verstecken"

  • 11.08.2025
  • 12:13 Uhr
Obdachlose in Washington
News

Trump will Obdachlose aus Washington verbannen - und stellt live seine Pläne vor

  • 11.08.2025
  • 12:12 Uhr
Cranger Kirmes in Herne offiziell eröffnet
News

Unfall auf Cranger Kirmes in Herne: Gondelabdeckung fällt auf Besucher

  • 11.08.2025
  • 11:40 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12