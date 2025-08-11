Anzeige
Einst an die USA verkauft

Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Warum der Ort für Russland brisant ist

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 13:06 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Ein US-Kampfjet vom Typ F-22 überfliegt die US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Alaska.
Ein US-Kampfjet vom Typ F-22 überfliegt die US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Alaska.© U.S. Air Force/Justin Connaher/REUTERS

US-Präsident Trump wird am 15. August den russischen Machthaber Putin in Alaska empfangen. Die Wahl des Treffpunkts ist historisch und geopolitisch für Russland heikel.

Anzeige

Inhalt

Anzeige
Anzeige

Treffen von Trump und Putin in Alaska

Am kommenden Freitag (15. August) steht ein Treffen von internationaler Tragweite an: US-Präsident Donald Trump empfängt den russischen Machthaber Wladimir Putin im flächenmäßig größten Bundesstaat der USA, Alaska. Vor allem soll über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen werden. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall. Alaska ist nicht nur dünn besiedelt und aufgrund zahlreicher US-Militärstützpunkte gut überwachbar, sondern auch von historischer Bedeutung.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Russland verkaufte Alaska einst an die USA

Im Jahr 1867 verkaufte Russland Alaska für lediglich 7,2 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten – ein Geschäft, das aus heutiger Sicht oft als strategischer Fehler Russlands betrachtet wird. Seitdem ist das Gebiet immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet. So erklärte Kreml-Hardliner Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, im Januar 2024: "Russland wartet jeden Tag auf die Rückgabe Alaskas." Die US-Regierung wies diese Forderung jedoch klar zurück.

Kremls träumt von Rückgabe des Gebiets

Die Ankündigung des Gipfels hat in Russland erneut Debatten über Alaskas Vergangenheit und mögliche territoriale Ansprüche entfacht. Ein von Putin 2024 erlassenes Dekret, das die Registrierung russischen Eigentums im Ausland vorsieht, nährte diese Diskussionen zusätzlich. Russische Beamte begrüßten die Wahl Alaskas als Treffpunkt und verwiesen darauf, dass die Region nahe an Russland liegt – lediglich 85 Kilometer trennen die Länder an ihrem nächsten Punkt.

Geopolitik-Experte Tim Marshall betont zudem die strategische Bedeutung Alaskas im Arktis-Konflikt. Mit dem Rückgang des Eises durch den Klimawandel gewinnen Handelsrouten und Bodenschätze in der Arktis zunehmend an Bedeutung. Russland, China, die USA und Kanada konkurrieren um die Kontrolle dieser Gebiete, während die NATO in der Region Expert:innen zufolge vergleichsweise schwach aufgestellt ist.

Anzeige
Anzeige

Russlands Machtdemonstration über Alaska

Die Wahl Alaskas als Treffpunkt ist auch vor dem Hintergrund russischer Militäraktivitäten in der Region bemerkenswert. Allein im Dezember flogen russische Militärmaschinen durch den internationalen Luftraum nahe Alaska – eine Machtdemonstration, die laut dem Nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtkommando (NORAD) aber außerhalb des US-Hoheitsgebiets blieb. Der Sichheitsexperte Keir Giles von der Londoner Denkfabrik Chatham House warnte damals, dass solche Aktionen Teil einer breiteren Strategie seien, um Russlands Position im globalen Machtgefüge zu stärken.

Putin könnte verhaftet werden

Putins Besuch birgt jedoch auch rechtliche Risiken: Gegen ihn liegt seit 2023 ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Da die USA jedoch kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sind, ist eine Festnahme des Kremlchefs in Alaska höchst unwahrscheinlich.

Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Für Trump näher als die Emirate

Neben symbolischen und geopolitischen Aspekten könnten auch pragmatische Überlegungen für Alaska als Treffpunkt sprechen. Die Reise dorthin ist für Trump und seine Delegation kürzer und günstiger als ein Treffen auf neutralem Boden, etwa in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem signalisiert die Wahl des Ortes eine klare Positionierung: Der Gipfel findet auf US-amerikanischem Boden statt.

Ob das Treffen Fortschritte in den angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland oder gar eine auch für die Ukraine akzeptable Lösung bringt, bleibt abzuwarten. Die Welt wird am Freitag in jedem Fall gespannt nach Alaska blicken.

  • Verwendete Quellen:
  • "Frankfurter Rundschau": "Trump trifft Putin: Gipfel nicht ohne Grund in Alaska – Beigeschmack drängt sich auf"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Polizeifahrzeug - Symbolbild
News

37-Jähriger in Waldachtal tötet Frau und rast anschließend mit Kindern in Gegenverkehr

  • 11.08.2025
  • 13:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762223
News

Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge: Welche Leistungen bieten andere europäische Staaten?

  • 11.08.2025
  • 12:42 Uhr
Krankenwagen in Russland
News

Russland meldet Todesopfer nach ukrainischem Drohnenangriff

  • 11.08.2025
  • 12:29 Uhr
Donald Trump, Barack Obama und George W. Bush
News

Trump lässt Porträts von Obama und Bush "verstecken"

  • 11.08.2025
  • 12:13 Uhr
Obdachlose in Washington
News

Trump will Obdachlose aus Washington verbannen - und stellt live seine Pläne vor

  • 11.08.2025
  • 12:12 Uhr
Cranger Kirmes in Herne offiziell eröffnet
News

Unfall auf Cranger Kirmes in Herne: Gondelabdeckung fällt auf Besucher

  • 11.08.2025
  • 11:40 Uhr
Menschen protestieren gegen die neue chinesische "Super-Botschaft", die am Royal Mint Court in London entstehen soll.
News

Pläne für Chinas "Super-Botschaft" in London stoßen auf Kritik

  • 11.08.2025
  • 11:26 Uhr
PK Anthony Albanese
News

Nächstes westliches Land: Auch Australien will Palästinenserstaat anerkennen

  • 11.08.2025
  • 11:17 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250810-935-761995
News

Gespräche über ukrainische Gebiete? Für NATO-Chef Rutte wohl unvermeidbar

  • 11.08.2025
  • 10:41 Uhr
Wladimir Putin
News

Trotz Haftbefehl in Alaska: Wohin kann Putin reisen, ohne verhaftet zu werden?

  • 11.08.2025
  • 10:20 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12