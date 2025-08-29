Anzeige
Entwarnung nach Bedrohungslage

Amok-Alarm: Polizei-Großeinsatz an Schule in Hannover

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 15:36 Uhr
  • dpa
Nach einem Alarm in Hannover durchsuchte die Polizei eine Schule – Entwarnung folgte schnell.
Schreckmoment in Hannover: Nach einem Alarm räumte die Polizei eine Schule. Erst später stellte sich heraus – die Gefahr existierte gar nicht.

Nach einer automatischen Alarmierung wegen einer Bedrohungslage an einer Schule ist die Polizei in Hannover zu einem Großeinsatz ausgerückt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass ein technischer Defekt einen falschen Alarm verursacht hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch in den News:

Zuvor waren Schüler:innen aus ihren Klassen geleitet und die Räume von den Einsatzkräften durchsucht worden. Eine konkrete Bedrohung wurde aber nicht gefunden. Bei der betroffenen Schule handelt es sich um eine Förderschule.

Mit der Entwarnung dürften die Schüler grundsätzlich wieder in ihre Klassen, sagte der Sprecher. Der Einsatz werde zurückgefahren.

Anzeige
Anzeige
