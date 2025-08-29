Anzeige
Krise in Gaza

Israel will Gaza einnehmen - und bereitet schwere Angriffe vor

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 15:33 Uhr
  • dpa
Wegen der israelischen Angriffe spitzt sich die humanitäre Krise in Gaza immer weiter zu. (Archivbild)
Wegen der israelischen Angriffe spitzt sich die humanitäre Krise in Gaza immer weiter zu. (Archivbild)© REUTERS

Israel plant, die Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens einzunehmen. Erste Schritte der Angriffe laufen bereits.

Die israelische Armee hat nach Angaben eines Sprechers erste Schritte ihrer Offensive auf die Stadt Gaza begonnen. Derzeit gehe das Militär "mit großer Intensität" in den Außenbezirken der größten Stadt des Gazastreifens vor, teilte Avichay Adraee auf X in arabischer Sprache mit. Er sprach von "vorbereitenden Einsätzen".

Auch in den News:

Israel plant, die Stadt im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens einzunehmen. Schätzungen zufolge halten sich dort noch rund eine Million Menschen auf, die nach dem Willen der israelischen Führung in den Süden des Gebiets umquartiert werden sollen.

"Wir werden unsere Angriffe verstärken", kündigte der Armeesprecher weiter an. Ziel sei die Freilassung aller aus Israel entführter Geiseln sowie die Zerschlagung der Hamas.

Armee: Stadt Gaza ist "gefährliches Kampfgebiet"

Die israelische Armee hatte die Stadt Gaza zuvor als "gefährliches Kampfgebiet" eingestuft. Eine taktische Kampfpause, die eigentlich Hilfslieferungen ermöglichen soll, gelte in der Gegend seit Freitagmorgen (29. August) nicht mehr.

Einwohner:innen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, die israelische Armee habe seit dem Morgen ihre Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Aus medizinischen Kreisen hieß es, mindestens 48 Palästinenser seien getötet worden, darunter 20 im Norden des Küstenstreifens. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kürzlich hatte die weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte IPC-Initiative eine Hungersnot für die Stadt Gaza und einige Nachbarorte erklärt. Israel wies dies zurück.

Einwohner:innen hatten bereits vor einer Woche von intensiven Luftangriffen des israelischen Militärs im Umkreis der Stadt Gaza berichtet.

