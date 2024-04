Antarktis: Vulkan spuckt jeden Tag Gold in den Himmel

Das Geld liegt auf der Straße - und Edelmetall fliegt in den Himmel: Der Vulkan Mount Erebus in der Antarktis pustet jeden Tag ein Vermögen aus purem Gold in die Luft.

Ein echtes Naturwunder, das sich tagtäglich in der Antarktis abspielt: Der rund 3.704 Meter hohe Vulkan Mount Erebus gilt nicht nur als größter, sondern auch als südlichster, aktiver Vulkan der Erde. Er präsentiert dabei jede Menge Highlights. Erstens brodelt in seinem Krater seit Jahrzehnten ein Lavasee. Und dann spuckt er jeden Tag eine wertvolle Ladung in den Himmel. Und das auch noch im Wert eines mehr als ordentlichen Monatsgehalts.

80 Gramm Gold landen jeden Tag in der Luft und danach in Eis und Schnee

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, sollen US-amerikanische Geolog:innen bereits in den 1990er-Jahren festgestellt haben, dass es sich beim Mount Erebus um einen sehr speziellen Vulkan handelt. Denn neben Gasen und Wasserdampf puste er täglich rund 80 Gramm Gold in den Himmel. Nicht als Brocken, sondern als winzigste Partikel mit einem Durchmesser von 0,1 bis 20 Mikrometern, so die Fachzeitschrift "New Scientist".

Auch wenn sich 80 Gramm nicht nach einer großen Menge anhören - der Goldwert ist beträchtlich. Etwa 5.730 Euro landen täglich in der Luft, um dann auf Schnee und Eis zu "regnen". Sammeln lohnt sich nicht oder ist nahezu unmöglich bei den mikroskopisch winzigen Goldteilchen.

Wie "ZME Science" berichtet, ist Mount Erebus nicht der einzige Vulkan auf der Welt, der Gold ausstößt. Einige andere, darunter der "Weiße Vulkan" in Neuseeland, sind nachweislich ebenso aktiv im Gold "durch den Schornstein" jagen. Ein Abbau könnte möglich sein - in der Antarktis aber lohnt sich das derzeit noch nicht.