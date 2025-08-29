Anzeige
Arbeitsmarkt in der Krise

Arbeitslosigkeit in Deutschland erstmals seit 2015 wieder über drei Millionen-Marke

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 11:25 Uhr
  • dpa
In der deutschen Industrie stehen viele Jobs auf dem Prüfstand – die Arbeitslosigkeit steigt.
In der deutschen Industrie stehen viele Jobs auf dem Prüfstand – die Arbeitslosigkeit steigt.© Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Erstmals seit mehr als zehn Jahren sind in Deutschland über drei Millionen Menschen offiziell ohne Job. Trotz der schwachen Konjunktur sehen Fachleute erste Anzeichen einer Stabilisierung.

Anzeige

Inhalt

  • Sommerpause erklärt Entwicklung alleine nicht
  • Stabilisiert sich der Arbeitsmarkt?

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt erstmals seit mehr als zehn Jahren auf über drei Millionen Menschen. Die Zahl der Arbeitslosen erhöht sich im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf 3,025 Millionen Menschen. Das seien 153.000 mehr als im August 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Über der Grenze von drei Millionen lag die Zahl der Arbeitslosen zum letzten Mal im Februar 2015.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Sommerpause erklärt Entwicklung alleine nicht

"Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt", sagte die Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles. "Es gibt allerdings auch erste Anzeichen einer Stabilisierung."

Die Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Die August-Zahlen waren zuletzt vor 15 Jahren so hoch.

"Drei Millionen Arbeitslose sind ein Armutszeugnis für die Reformverweigerung der vergangenen Jahre", sagte Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Es brauche nun einen echten Herbst der Reformen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Stabilisiert sich der Arbeitsmarkt?

Im bundesweiten Vergleich lag die Arbeitslosenquote in den Stadtstaaten Bremen (11,8 Prozent) und Berlin (10,5) weiterhin am höchsten, in den südlichen Bundesländern Bayern (4,2) und Baden-Württemberg (4,7) am niedrigsten. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht trotz des neuen Höchststands bei der Arbeitslosigkeit erste Lichtblicke. Für das Arbeitsmarktbarometer befragen die Fachleute monatlich alle Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate. Im August erwarteten sie erstmals seit drei Jahren, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit ein Ende hat. Auch die Beschäftigung könnte demnach wieder Fahrt aufnehmen.

Mehr News
Ramelow fordert neue Nationalflagge
News

Ramelow spricht sich für Abstimmung über Nationalhymne aus

  • 29.08.2025
  • 11:33 Uhr
Smartphone login screen (1)
News

Störung bei DKB: Ausfälle beim Online-Banking – das ist der aktuelle Stand

  • 29.08.2025
  • 11:29 Uhr
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bild) – ihr Satz „Wir schaffen das“ prägt bis heute die Debatte.
News

Zehn Jahre "Wir schaffen das": Wie Merkels Satz heute bewertet wird

  • 29.08.2025
  • 11:17 Uhr
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, sorgt oftmals für diplomatisches Kopfschütteln - seinen Chef stört das aber nicht.
News

Trumps Chaos-Gesandter Steve Witkoff: Diplomat leistete sich bei Putin schwere Patzer

  • 29.08.2025
  • 10:52 Uhr
Suche nach vermisster Frau aus Lauben - Leiche gefunden
News

Vermisste 36-Jährige in Lauben: Polizei findet Leiche - Lebensgefährte festgenommen

  • 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-804292
News

Russische Angriffe auf Kiew: Selenskyj sieht Schlag gegen Trump

  • 29.08.2025
  • 10:20 Uhr
Absperrung der Polizei
News

Grausiger Fund in Filderstadt-Bonlanden: Stark verweste Leiche in Koffer entdeckt

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
Bundeskanzler Merz in Frankreich
News

Merz und Macron in Toulon: Gipfeltreffen trotz Regierungskrise in Paris

  • 29.08.2025
  • 07:34 Uhr
Merz Waffenruhe
News

Merz glaubt nicht mehr an Putin-Selenskyj-Treffen

  • 29.08.2025
  • 05:29 Uhr
USA, Minneapolis: Menschen besuchen eine behelfsmäßige Gedenkstätte an der Annuniciation Catholic Church, nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule mit zwei toten Kindern.
News

FBI: Terrorverdacht nach Schüssen in Minnesota erhärtet sich

  • 28.08.2025
  • 23:59 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 19:45

  • 23:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 18:00

  • 11:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12